Rigtig mange danskere sidder lige nu og krydser fingre for, at en masse mennesker kan samles på de danske festivaler til sommer.

Der er ingen, som ved, hvad det ender med, men Tange Sø Festival tør ikke vente. Derfor har arrangørerne allerede nu valgt at aflyse 2021-udgaven.

Det skriver TV Midtvest.

Bestyrelsen for Tange Sø Festival har delt den kedelige nyhed på deres Facebook-side.

'Bestyrelsen for Tange Sø Festival har efter nøje overvejelser truffet den beslutning at heller ikke i 2021 vil der blive afholdt en festival ved Tange Sø,' står der blandt andet i opslaget.

Festivalen var sat til at skulle holdes 14. august senere på året. Hvis du allerede havde sikret dig en billet, så gælder den ligeledes i 2022.

Det er usikkerheden, der betyder, at bestyrelsen for Tange Sø Festival allerede nu vælger at aflyse. De mener, der er for mange ubesvarede spørgsmål.

Tillader regeringen, at 5.000 mennesker samles? Hvor langt er vi med vaccinerne? Kommer der nye mutationer? Blusser virussen op efter sommerferien igen? Det er nogle af de spørgsmål, som bestyrelsen ikke kender svaret på, skriver de.

Tange Sø Festival er ikke den eneste danske festival, der har dårlige nyheder.

Det har Fyrværkeri Festival i Viborg også. Her har arrangørerne meddelt, at festen bliver reduceret, så den kun holdes over en dag.

Det skriver Viborg Folkeblad.

Her er årsagen ligeledes uvisheden omkring covid-19-situationen i Danmark i løbet af sommeren.