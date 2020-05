Tandlæger og tandplejere vil kunne sende patienter til test for coronavirus for at mindske spredning.

Tandlæger og tandplejere vil fremover kunne henvise patienter til test for coronavirus, inden der bliver gennemført indgreb, der kan udgøre en særlig risiko.

Det sker for at forebygge smittespredning fra personer, der bærer sygdommen men måske ikke udviser symptomer, oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Indførelsen af test ved særlige procedurer er et led i forebyggelsen af smitte mellem patienter og personale.

- Med en test kan behandling af patienter, som testes positiv med Covid-19, udskydes til et senere tidspunkt, skriver centerchef i Sundhedsstyrelsen Camilla Noelle Rathcke i meddelelsen.

Lavpraktisk betyder de nye retningslinjer, at tandplejere eller tandlæger kan sende patienter til test på de regionale testcentre, der ligger spredt ud over hele landet.

Patienter, der så er testet negativ, vil blive indkaldt til den planlagte behandling.

- Ved behov for akut behandling henvises personer, som testes positiv, til sygehus eller til tandlægevagten, skriver Sundhedsstyrelsen.

De nye retningslinjer er en del af den langsomme genåbning af Danmark, der har været lukket ned for at begrænse udbredelsen af coronavirus.

Efter påske begyndte den langsomme genåbning. Den indebar blandt andet, at liberale erhverv som frisører, massører, fysioterapeuter og altså tandklinikker kunne åbne.

Det kunne dog kun ske, hvis man træffer sundhedsmæssige forholdsregler, der skal begrænse risikoen for smittespredning.

/ritzau/