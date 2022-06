Lyt til artiklen

Balsamicoeddike og en valgfri sukkerfri drik med brus.

Umiddelbart lyder det ikke som en særlig lækker cocktail, men ifølge en video på platformen TikTok er der tale om en 'sund cola'.

Videoen med den 'sunde sodavand' er blevet set af over 6,3 millioner på TikTok og hertil har mange andre forsøgt at prøve tricket.

Men nu har tandlægerne i den amerikanske tandlægeforening udstedt en advarsel til dem, der vil prøve, ifølge den videnskabelige hjemmeside Study Finds.

For tilsætning af syrer til sukkerfrie drikkevarer vil sandsynligvis resultere i en større emaljeerosion, altså at din emalje kan ætse væk og dine tænder bliver misfarvet.

»Jeg elsker balsamicoeddike, men jeg nyder det mere på min salat end i mit drikkeglas. Det er meget venligere for tænderne end at bade dem i en drikkevareblanding af to syrer. Jo mere sur drikken er, jo større er risikoen for tanderosion ved hyppig indtagelse,« siger Dr. Edmond Hewlett, en talsmand for American Dental Association, i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen, der er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift JADA Foundational Science, understreger vigtigheden af ​​at begrænse indtaget af sure drikkevarer.

For emaljen forsvinder ved kontakt ved syre, og processen kan være permanent.

»Tanderosion kan åbne døren for bakterier, der kan give huller eller infektioner. Derudover kan det misfarve tænderne, da den hvide emalje er slidt væk og afslører det gule lag nedenunder,« står der i tidsskriftet.

Selvom den populære TikTok-drik ikke specifikt blev testet i denne undersøgelse, påpeger forskerne, at den ligner de andre sukkerfrie, sure drikke, de testede.

»Folk synes, at kulsyreholdige drikke er forfriskende, især på denne tid af året. Nyd dem med måde, og helst med et måltid,« siger Hewlett og tilføjer:

»Hvis du leder efter noget at drikke, der rent faktisk er sundt for din tandsundhed, så er almindeligt vand – inklusive fluorholdigt postevand – eller mælk, altid et godt valg.«