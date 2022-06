Lyt til artiklen

Isninger i tænderne. Små stykker af tænder, der brækker af. Slidte og let misfarvede tænder.

Det er blot nogle af tegnene på, at du har syreskader på dine tænder.

Og ifølge Tandlægeforeningen tyder noget på, at mange danskerne har fået syreskader.

Halvdelen af landets tandlæger har inden for de seneste tre år fået flere patienter i tandlægestolen med syreskader. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Tandlægeforeningen.

En udvikling, der er bekymrende, mener formanden for Tandlægeforeningen Susanne Kleist.

»Syreskader skal tages alvorligt, for de kan i værste fald betyde, at man skal have omfattende behandling resten af livet, for eksempel tandkroner og facader på flere tænder,« siger hun.

Syreskader opstår, når tænderne mister mineraler og slides, når de ofte og over lang tid udsættes for noget syreholdigt. Det kan eksempelvis være smoothies, frugtsaft eller surt slik.

Men ifølge formanden er der særligt to store syndere, der smadrer dine tænder – nemlig sodavand og energidrikke.

Sådan undgår du syreskader Indtag en sund og velafbalanceret kost og begræns dit indtag af syreskadelige føde- og drikkevarer.

Indtag de sure fødevarer i forbindelse med et hovedmåltid.

Vælg alternativer til syreholdige produkter for eksempel vand eller mælk.

Skyl ikke syreholdige drikke rundt i din mund.

Undgå at indtage sure føde- og drikkevarer i mange små bidder eller slurke over en længere periode.

Skyl munden med vand efter, at du har indtaget en syreholdig drik.

Gå regelmæssigt til tandlæge. Kilde: Tandlægeforeningen

»Hvis man drikker små slurke af sodavand over flere timer, som mange gør, udsætter man tænderne for et konstant syrebad. Det gælder om at få sodavanden hurtigt forbi tænderne, og så skylle munden i vand bagefter, da vand bidrager til at neutralisere syren,« siger Susanne Kleist.

Desuden kan produkter med mærkaten 'light' eller 'diet' være lige så skadelige som sukkerholdige drikkevarer, tilføjer hun.

Netop sodavand og energidrikke er ellers to produkter, som danskerne elsker.

Tal fra DTU Fødevareinstituttet viser, at salget af sodavand i Danmark er steget med 24 procent siden 2012. Desuden er salget af energidrikke næsten fordoblet fra 2010 til 2019.

Syreskader på tænderne kan være svære at opdage. Derfor har Susanne Kleist en klar opfordring til dig, der drikker mange sodavand eller energidrikke: Gå regelmæssig til tandlæge.