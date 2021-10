I Tandlægehuset Brande har de slået alarm på deres Facebook-side. En ung patient er kommet ind med ætset tandkød, udtørrede slimhinder og misfarvede tænder efter et forbrug af snus. Tandlæger fortæller, at de fortsat ser en bekymrende stigning af unge snusbrugere.

Rikke Storgaard er tandlæge i Tandlægehuset Brande, og hun oplever, at de tobaksfrie rusmidler fortsat er et udbredt fænomen blandt de unge. Det vækker dyb bekymring, da den røgfrie tobak er decideret sundhedsskadelig.

»Det er kutyme, at når jeg undersøger de yngre patienter, så starter jeg med at løfte deres overlæbe. Vi ser, at forbruget af snus blandt de unge eksploderer, og der er evidens for, at det er yderst sundhedsskadeligt. Snus og anden røgfri tobak øger risikoen for kræft i bugspytkirtlen, spiserøret og mundhulen. Samtidig ses en forhøjet risiko for hjerte-kar-sygdomme, og for de helt unge kan et misbrug svække udviklingen i hjernen,« forklarer hun.

Snusposerne består af tobak, smagsstoffer og pH-regulerende stoffer. Snus indeholder nikotin, som er afhængighedsskabende. I modsætning til cigaretter skal snus ikke ryges, derfor kaldes det røgfri tobak. Foto: OLIVIER MORIN Vis mere Snusposerne består af tobak, smagsstoffer og pH-regulerende stoffer. Snus indeholder nikotin, som er afhængighedsskabende. I modsætning til cigaretter skal snus ikke ryges, derfor kaldes det røgfri tobak. Foto: OLIVIER MORIN

Manden på billedet har brugt snus dagligt i fire-fem år. Han har flere gange prøvet, at der går hul i hans slimhinde, og det medfører en kraftig svien i mund og tandkød.

Rikke Storgaard ser typisk, at de yngre patienter har en tyk hvid slimhinde, der er blevet irriteret, fordi den reagerer på tobakken. Manden selv kaldte billedet for 'chokerende' og 'pisse ulækkert', fortæller hun.

Han er, ligesom mange andre unge, godt bekendt med de konsekvenser, der er i forbindelse med brugen af snus. Sidste år udarbejdede Sundhedsstyrelsen rapporten 'Unges brug af røgfri tobak', hvor de kalder det stigende antal unge brugere for bekymrende, da de røgfrie tobaksprodukter er meget afhængighedsskabende.

»Afhængigheden er problematisk! Tobaksposerne udløser dopamin i hjernen, så brugeren føler en rus – og det skaber afhængighed. Og så er det let at bruge og endnu lettere at skjule. Efter at det er blevet ulovligt at ryge i arbejdstiden, er de tobaksfrie rusmidler blevet yderst populære, især blandt unge,« forklarer Rikke Storgaard.

Så mange unge bruger røgfri tobak 11 % af de unge mellem 15 og 24 år bruger røgfri tobak dagligt eller lejlighedsvis 10 % af unge mænd og 2 % af kvinderne mellem 15 og 24 år bruger røgfri tobak dagligt 75 % af dem, der anvender røgfri tobak dagligt eller lejlighedsvis, bruger det sammen med deres venner 67 % af alle unge mellem 15 og 24 år ser røgfri tobak blandt deres venner i hverdagen Kilde: Sundhedsstyrelsen

I Tandlægehuset Brande ønsker de at sætte fokus på de alvorlige skader, der følger med brugen af snus. I opslaget vil de gerne vise andre unge, hvordan munden kan se ud efter brugen af snus.

I en kommentar under billedet oplyser de voldsomme sundhedsmæssige konsekvenser. De opfordrer andre til at dele opslaget, så flere kan se det voldsomme billede.

Daniel Hartvig Tung er 21 år, og har brugt snus dagligt i fem-seks år. Da B.T. viser ham billedet af manden fra Brande, indrømmer han, at det er ulækkert – men det bekymrer ham ikke.

»Det er jo bestemt ikke lækkert at kigge på, men det rammer ikke rigtig mig. Jeg synes lidt, at det ligner, at manden på billedet har haft et helt overdrevet forbrug af snus,« siger han.

Daniel Hartvig har aldrig haft gener ved sit forbrug af snus, og han har heller ikke oplevet, at tandlægen har reageret på hans tandkød. Han forklarer, at de snusposer, som han bruger, ikke misfarver tænder eller tandkød.

»Jeg er jo godt klar over, at snus kan være skadeligt, men det har jeg ikke selv oplevet. Jeg ved, at de brune poser farver tænderne helt sindssygt, så derfor bruger jeg bevist ikke dem,« fortæller han.

21-årige Daniel Hartvig har brugt snus i fem-seks år. Han har aldrig oplevet gener ved sit forbrug og tror, at manden fra Brande må have et helt overdrevet snusforbrug. Foto: Daniel Hartvig. Vis mere 21-årige Daniel Hartvig har brugt snus i fem-seks år. Han har aldrig oplevet gener ved sit forbrug og tror, at manden fra Brande må have et helt overdrevet snusforbrug. Foto: Daniel Hartvig.

I tandklinikken er de glade for, at opslaget har skabt debat. Flere profiler har tagget venner for at vise det voldsomme billede. Mange er forargede over, at det er så let for de unge at få fat i det ellers ulovlige rusmiddel.

Rikke Storgaard håber på, at færre unge fremover vil bruge de røgfrie tobaksprodukter. Hun tror, at det er vigtigt, at de bliver ved med at vise, hvor galt det kan gå.

»Jeg vil faktisk gerne lave en billedbog, så jeg kan vise andre unge, hvor galt det kan gå. Der er jo ingen, der ønsker misfarvede tænder eller en mund, som den vi viser på billedet,« afslutter hun.