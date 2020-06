En tandlægeklinik i Esbjerg har brudt corona-reglerne, da personalet over tid brugte de samme mundbind til hele arbejdsdage, og samtidig brugte de ikke de engangskitler, som der er krav om under behandlinger, hvor der er dråbespredning.

Det medførte et strakspåbud og en sur smiley til tandlægeklinikken, da Arbejdstilsynet var forbi den 4. maj.

Det skriver Jydskevestkysten.

Påbudet blev givet til Tandlægehuset i Borgergade i Esbjerg, da personalet risikerede at blive smittet med coronavirus under behandlinger, da mundbindene ikke blev skiftet efter hver patient, og at de i øvrigt heller ikke var i tilstrækkelig god kvalitet, står der ifølge avisen i tilsynsrapporten.

Tandlægeklinikken skulle dog have efterkommet påbudet allerede og købt bedre mundbind og engangsforklæder, står det på Arbejdstilsynets hjemmeside.

»Jeg var selv en af dem, der brugte samme mundbind hele dagen, hvis det ikke blev fugtigt. Det var stort set umuligt at skaffe nok mundbind, så vi var i en mangelsituation, og vi har for eksempel stadig en restordre på plastforklæder, som er bestilt for fire uger siden,« siger en af Tandlægehusets to ejere, Kasper Thrane.

Selvom klinikken nu har anskaffet sig et lager af mundbind og forklæder, så er der stadig problemer med at skaffe værnemidler, fortæller Kasper Thrane.

Han fortæller, at de ikke kan bruge løs af lageret, hvis de nye bestillinger ikke kommer frem.

Han siger også, at klinikken har måtte skifte leverandør af mundbind, da deres tidligere leverandør ikke kan levere lige nu.

Klinikken betaler fem til syv gange mere end førhen for en pakke mundbind, og i runde tal bruger de seks tandlæger og klinikassistenter 100 mundbind på en arbejdsdag.

De store corona-krav er, ifølge Kasper Thrane, med til at gøre, at indtjeningen er tabt og aldrig kan hentes tilbage på trods af 65.000 kroner i lønkompensation.

Ingen af de ansatte på klinikken viste sig at være smittet med coronavirus.