Natten til fredag annoncerede statsminister Mette Frederiksen (S) nyheden om, at visse liberale erhverv må genåbne mandag.

Nyheden har fået nogle til at klappe i hænderne af begejstring, mens andre frygter, at det er for tidligt i forhold til smittefaren.

En af dem, som lander lidt i midten af disse to holdninger, er tandlæge Peter Anthonisen, som er medejer af Tandlægehuset i Skjern.

88 procent af hans klinik har været lukket ned siden regeringens første pressemøde tilbage i begyndelsen af marts, men nu ser det altså ud til, at han er back in business.

Tandlæge Peter Anthonisen frygter smittespredningen, men er glad for, at han mandag højst sandsynligt kan åbne sin klinik op igen. Vis mere Tandlæge Peter Anthonisen frygter smittespredningen, men er glad for, at han mandag højst sandsynligt kan åbne sin klinik op igen.

»Det er godt for min butik, og det er godt for mine patienters tænder, men jeg ved ikke, om det er godt for sundheden. Det kan jeg godt have min tvivl om,« siger Peter Anthonisen, som hele vejen igennem nøje har fuldt retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og Tandlægeforeningen.

»Jeg er ikke nervøs for mig eller mine ansatte, for hverken jeg eller de er i risikogruppen, men jeg er nervøs for, om smitten bliver spredt for hurtigt, hvis man åbner for mange ting op samtidig,« fortsætter han.

Noget, der især bekymrer Peter Anthonisen, er en mangel på værnemidler såsom mundbind, sterile kitler og visirer.

»Det er et problem, at det kniber med at få værnemidler, og det kan blive et kæmpe problem for os,« siger han og fortsætter:

»Vi har, så vi kan klare os i en kort periode - vi kan måske klare os i tre uger, men så løber vi i hvert fald også helt tør.«

Han påpeger dog, at han er tvivl om, hvorvidt værnemidlerne overhovedet er nok til at indæmme smitten.

»Vi er så tæt på folk, og vi sidder i en sky af vanddråber (spyt, red.) fra patienterne, så jeg tvivler på, at værnemidlerne vil hjælpe sådan, som de siger, de vil, så jeg tror faktisk, at vi tandlæger bliver smittet uanset hvad,« siger han og fortsætter:

»Men jeg er som sagt ikke nervøs for, om jeg eller mine ansatte bliver smittet, da vi ikke er i risikogruppen, men jeg frygter, at smitten vil sprede sig.«

Tandlægeforeningen jubler

Trods frygten for smittespredning er Peter Anthonisen dog en smule lettet over udsigten til at kunne åbne dørene op for patienter igen. Det har nemlig ikke været en billig omgang at være lukket ned.

»Vi har været nødt til at tage kontakt med banken og få forhøjet vores kassekredit, så vi har kunnet betale lønninger, så lige nu går vi rigtig meget og venter på de kompensationsmuligheder, der er.«

I Tandlægeforeningen er glæden stor ved udsigten til at kunne åbne klinikkerne op igen. Det fortæller Susanne Kleist, der formand for foreningen:

»Det er glædeligt, vi åbner igen, og det er primært patienterne og tandsundheden, det er glædeligt for,« siger hun og uddyber:

»Vi ved, at de regelmæssige eftersyn er dem, der sørger for, at vi har en tandsundhed i verdensklasse i Danmark, og vi ved, at hver tredje oral cancer bliver opdaget ved eftersyn hos en tandlæge, hvilket vil sige, at hvis vi ikke må lave de her eftersyn, så opdager vi jo ikke de her ting, så det er sindssygt vigtigt, at vi kommer i gang med eftersynene igen.«

»Så jeg synes, det er super glædeligt, at vi kommer i gang igen, for det er med til at holde hånden under danskernes sundhed,« fortsætter hun.

Hvad med smittefaren? Tandlæger er jo opsigtsvækkende tæt på deres patienter...

»Vi har i forvejen en nærmest hysterisk hygiejne i tandklinikkerne. Vi har altid handsker, mundbind og beskyttelsesbriller på, og vi har modstået alt fra HIV-infektioner, MRSA og influenzaer, og nu kører vi så med et ekstra lag, fordi vi er i en ekstrem situation, hvilket betyder, at vi også har visir og engangskitler, så jeg er meget, meget tryg ved, at både os og patienterne bliver holdt smittefri.«

Susanne Kleist anerkender dog tandlæge Peter Anthonisens frygt for manglen på værnemidler.

»Det er klart, at i og med at alle i hele verden er begyndt at bruge mundbind i en helt anden kaliber end tidligere, og at Kina, som er storproducent af de her ting, har været lukket ned, så kan det godt blive en udfordring,« siger hun og fortsætter:

»Så jeg håber, at vi får gang i produktionen. Jeg ved for eksempel, at der er danske virksomheder, som er begyndt at producere visirer, så jeg forventer, at vi kan følge rimeligt med.«

»Men i sidste ende er det selvfølgelig sådan, at hvis vi ikke kan få værnemidler, så kan vi ikke behandle. Det giver sig selv. Man kan heller ikke blive opereret på hospitalet, hvis der ikke er værnemidler,« afslutter hun.