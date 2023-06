Hold jer fra det.

Så klar er meldingen fra en anderkendt norsk tandlæge om Listerine, der er en mundskylningsvæske, skriver det norske medie Dagbladet.

»Det er ikke kun stærkere end det stærkeste, din far har i sit barskab, men det har også en forkert koncentration af fluor,« siger tandlægen Petter G. Johnsen i en video på Tiktok.

Han peger på, at nogle af Listerines produkter kun indeholder så lidt fluor, at man ved at skylle munden med det efter en tandbørstning, vil skylle det fluor væk, der er kommet fra tandpastaen.

Så på den måde gør Listerine mere skade end gavn for tænderne.

Det er firmaet JNTL Consumer Health AS, der sælger Listerine i Norge, helt uenig i.

»Listerine er et af de mest gennemtestede mundskylleprodukter i verden, og vi gennemgår jævnligt, at vores produktinformation og brugsanvisning er understøttet af den bedste tilgængelige forskning,« skriver en talsmand for virksomheden i en mail til Dagbladet.

Fredag er Petter G. Johnsen video på Tiktok med advarslen set af 268.000 personer.