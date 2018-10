Udspørgeren fra Tamilsagen, advokat Henrik Holm-Nielsen, døde søndag morgen, 80 år. Han var en af sin generations højest respekterede advokater.

København. Advokat Henrik Holm-Nielsen er død søndag morgen - 80 år.

Det oplyser hans familie til Dagbladet Information.

Henrik Holm-Nielsens ry er knyttet til en række store sager: Farumsagen, Hafniasagen og Riskærsagen - men først og fremmest Tamilsagen fra den sidste halvdel af 1980'erne.

Sagen handlede om daværende justitsminister Erik Ninn-Hansens ulovlige syltning af tamilske flygtninges ansøgninger om familiesammenføringer - og ikke mindst om embedsværket i Justitsministeriet, der ikke formåede at få stoppet den konservative ministers ulovlige praksis.

I Tamilsagen havde Henrik Holm-Nielsen, der indtil da havde været mest kendt som en myreflittig erhvervsadvokat, fået rollen som udspørger.

Så sent som i januar i år fortalte han til Information, hvordan han havde grebet den omfangsrige sag an.

Han modtog seks flyttekasser med dokumenter fra Justitsministeriet og Direktoratet for Udlændinge og tog det hele med op til sin ødegård i Värmland i Sverige.

Efter endt gennemlæsning var han chokeret.

- Jeg havde ikke drømt om, at sådan noget kunne foregå. Én ting var, at Erik Ninn-Hansen administrerede udlændingeloven, som om den indeholdt en særlig paragraf: Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Justitsministeriet. En anden ting var, at embedsværket ikke klart og tydeligt sagde fra.

- I flok og følge skulle topembedsmændene have sagt til ministeren, at han fulgte en ulovlig kurs, og at de ville orientere Statsministeriet derom, hvis ikke ministeren rettede ind. Og så skulle topembedsmændene have forladt deres job.

Advokat René Offersen siger til avisen, at Henrik Holm-Nielsen var en af sin tids højest respekterede advokater med fast gang hos domstolene.

- Han udtrykte de bedste advokatværdier som individualisme, samfundssind, integritet og grundighed.

/ritzau/