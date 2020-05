Kayleigh McEnany er pressesekretær for USA’s præsident Donald Trump.

Fredag begik hun lidt af en brøler.

Det skete, da hun skulle vise offentligheden, hvilken organisation der stod til at modtage præsidentens løn.

Da hun fremviste checken på 100.000 kroner, kom hun til at vise både præsidentens kontonummer og det såkaldte routingnummer.

Pressesekretær for Donald Trump Kayleigh McEnany viser checken, hvor Donald Trumps kontonummer også fremgår. Foto: Andrew Harrer Vis mere Pressesekretær for Donald Trump Kayleigh McEnany viser checken, hvor Donald Trumps kontonummer også fremgår. Foto: Andrew Harrer

Det skriver New York Times.

Anledningen var ellers perfekt til at give præsidenten god PR. Donald Trump har nemlig valgt at donere sin præsidentløn på 400.000 dollars om året til velgørenhed. Lønnen uddeles en gang i kvartalet, og denne gang skulle pengene gå til bekæmpelse af coronavirus.

Men det var de flashede kontooplysninger, der stjal dagsordenen.

Blandt andet kritiseres det, at de personlige oplysninger kan misbruges af hackere.

»Det er ikke bedste praksis at dele sådanne informationer med offentligheden,« siger Eva Velasques, der er chef for ‘Identity Theft Resource Center’ til New York Times.

»Hvis du ikke har beskyttelse på plads, er der sofistikerede måder, hvor nogle kan få adgang til pengene,« siger hun.

En talsmand for Det Hvide Hus, Judd Deere, sagde efterfølgende, at medierne var gale på den, da man har fokuseret på noget forkert, fremfor på at lønnen skulle bruges til at bekæmpe coronavirus.