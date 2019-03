Fløjte. Violin. Keyboard. Vel og mærke uden at ramme en tone.

Gademusikanter i København bruger alskens instrumenter, når de slår sig ned på stræder og gadehjørner i Indre København. Men både beboere og erhvervsdrivende bryder sig ikke om kattejammeren.

»Det er ikke særlig god kvalitet, og de bliver ofte stående det samme sted en hel dag og spiller de samme to til tre melodier. Vi får flere og flere henvendelser fra folk, som er generet af gademusikanter,« siger formanden for Indre By Lokaludvalg, Bent Lohmann.

For nylig stod han frem i TV 2 Lorry og fortalte om de tvivlsomme musikalske talenter, der skurrer i de lokales ører.

Mange gademusikanter medbringer endda transportable højtalere og forstærkere for at få tilstrækkelig med opmærksomhed og derved flere penge i hatten.

I løbet af de senere år er der kommet flere og flere gademusikanter til. Generne er især blevet store i sidegaderne til Strøget.

Det skyldes, at retningslinjerne for gadeoptræden ikke er nær så restriktive som på selve Strøget.

Gademusikanter kan således stille sig op og spille i et meget længere tidsrum i sidegaderne, og det har mange for alvor forstået at udnytte.

Gademusikant i indre København håber på en skilling for sine evner med keyboardet. Arkivfoto. Foto: flemming krogh Vis mere Gademusikant i indre København håber på en skilling for sine evner med keyboardet. Arkivfoto. Foto: flemming krogh

»Det ville jo være lettere at acceptere, hvis man vidste, at de kun blev stående en time. Men de fortsætter ofte en hel dag og respekterer sjældent deres omgivelser. De er desværre mange gademusikanter, der ikke kender deres besøgstid,« siger Bent Lohmann.

Han mener, det er kommunens opgave at ændre retningslinjerne for gademusik i indre København, så det f.eks. ikke er lovligt at spille det samme sted i mere end en time af gangen.

Problemet er dog, at der ofte ikke er ressourcer hos politiet til at få håndhævet eventuelle nye retningslinjer. Det fremgår af et svar fra Københavns Teknik- og Miljøforvaltning, skriver TV2 Lorry.

Kommunen har dog sagt ja til revidere retningslinjerne, så snart det er muligt.