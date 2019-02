Rødbeder, oksehøjreb og æbler.

Det er nogle af de ingredienser, som Kristoffer Ringsing har brugt til at overbevise et skarpt dommerpanel om, at han er noget helt særligt på den danske kokkescene.

Lørdag er Kristoffer Ringsing blevet kåret som vinder af konkurrencen Årets Kok 2019 - kokkefagets danmarksmesterskab.

Med en forret bestående af torsk, rødbeder og østers, en hovedret af oksehøjreb, brisler, løgkompot og kartoffel og en dessert af pandekager og æblefyld slog han de øvrige ni finalister og hev trofæet hjem.

»Jeg er utroligt glad og utroligt træt. Vi har trænet så intenst,« siger Kristoffer Ringsing umiddelbart efter kåringen.

Hver kok havde - sammen med en assistent - seks timer og 25 minutter til at kreere en treretters menu til 12 kuverter.

Deltagerne fik fredag udleveret en kurv med råvarer, og det var ud fra denne, at de skulle planlægge menuen og lørdag lave en forret, hovedret og dessert.

I dommerpanelet sad en række prominente kokke - herunder den tidligere verdensmester for kokke Rasmus Kofoed fra Danmarks eneste trestjernede Michelin-restaurant, Geranium.

Sammen med kåringen følger en pengepræmie på 40.000 kroner.

/ritzau/