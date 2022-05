Særligt ét tal får økonomer til at tænke tilbage på den seneste finanskrise.

For da finansminister Nicolai Wammen torsdag præsenterede en økonomisk redegørelse, viste det sig, at det såkaldte outputgab ligger på 2,8 procent. Det er ikke set siden 2007. Det skriver Børsen.

Hvis outputgabet er positivt, er det et tegn på overophedning i økonomien. Det betyder, at der produceres mere, end der egentlig er kapacitet til. Det øger risikoen for inflation.

»Den store bekymring i forhold til outputgabet vil være lønstigninger. Frygten ved et stort outputgab er, at lønnen simpelthen vil komme til at løbe løbsk, og dermed skade vores konkurrenceevne, og vi derfor vil ramme en længerevarende lavkonjunktur end ellers, når økonomien vender. Men man må også bare sige, at indtil videre er der ikke tegn på, at lønnen stikker af,« siger seniorøkonom i teketanken Kraka, Niels Storm Knigge.

Da Finansministeriet senest vurderede outputgabet tilbage i december, vurderede man, at tallet ville ligge på lige over 2 procent.

Nicolai Wammen påpegede på pressemødet, at der frem mod 2023 vil blive lagt en dæmper på økonomien på grund af krigen i Ukraine, den høje inflation og de stigende renter.

Cheføkonom hos Dansk Metal, Erik Bjørsted, maner også i ro i forhold til outputgabet.

Han peger på, at konkurrenceevnen er noget bedre end i 2008, og at forbrugerne ikke er gået lige så 'forbrugsamok' som i 2008.