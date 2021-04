Argumentet fremføres ofte og var også at finde øverst i den pressemeddelelse, Dansk Sygeplejeråd udsendte, da sygeplejerskerne i sidste uge varslede strejke.

Sygeplejerskerne kræver mere i løn, og det begrundes blandt andet med, at det vil være i samfundets interesse.

Men ifølge en arbejdsmarkedsforsker slår forskellige tal tvivl om, hvorvidt argumenterne bag er så stærke. Tallene vender vi tilbage til.

Et centralt argument for lønstigninger er ifølge formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, at det kan blive svært at tiltrække og fastholde sygeplejersker, hvis ikke lønnen stiger.

»Hvis vi ikke får taget et opgør med uligelønnen i Danmark, kan det blive endnu vanskeligere at rekruttere og fastholde medarbejdere i fag med lønefterslæb, og unge mennesker kan få en oplevelse af, at uddannelse ikke kan betale sig på vores område,« lød det i forbundets pressemeddelelse.

Men tal fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) viser, at tilstrømningen af nye sygeplejersker er meget stabil.

I 2020 var sygeplejerskeuddannelsen den næstmest søgte. 5,4 procent af alle nye studerende søgte ind på sygeplejestudiet. Andelen har de seneste fem år ligget på mellem 5,8 og 5,4 procent.

»Man kan klart sige, at de unge gerne vil det her,« siger arbejdsmarkedsforsker og professor på RUC Bent Greve.

Ansøgninger til sygeplejestudiet Andel af det samlede antal studerende, der søgte sygeplejeuddannelsen 2016: 5.442 / 94.744 = 5,7 procent 2017: 5.337 / 91.539 = 5,8 procent 2018: 5.109 / 89.700 = 5,7 procent 2019: 4.991 / 88.754 = 5,6 procent 2020: 5.112 / 94.604 = 5,4 procent Kilde: KOT juli 2020

»Der bliver så også brug for flere sygeplejersker i de kommende år, for selvom vi ældes bedre og sundere, må der forventes at komme flere sundhedsbehandlinger og mere behov for pleje og omsorg,« fortsætter han.

Det er heller ikke ekstraordinært svært at finde nye medarbejdere på landets sygehuse.

Tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at den såkaldte 'forgæves rekrutteringsrate' ligger på mellem 22 og 24 procent.

Til sammenligning ligger tallene for sosu-assistenter på mellem 29 og 33, mens tallene lyder på mellem 13 og 18 procent for pædagoger.

Mener du, at sygeplejerskerne skal have mere i løn?

»Jeg mener ikke, at man kan sige, at det er særlig svært at rekruttere sygeplejersker. Det er klart, at der er steder, hvor det kan være svært. Jo længere væk man kommer fra de store byer, jo sværere kan det være at rekruttere den ønskede arbejdskraft. Men jeg mener, at det er et regionalt problem og ikke et landsdækkende problem,« siger Bent Greve.

'Det ER svært'

Selvom det strømmer til med nye sygeplejersker, mener Grete Christensen ikke, at tallene er retvisende for, hvor svært det er at få nye sygeplejersker til at blive i faget.

»Det viser, at det at arbejde med mennesker og at kunne få lov at gøre det i en professionel ramme, tiltrækker rigtig mange unge mennesker. Det skal vi være fantastisk glade for, for vi har mere end brug for dem,« siger Grete Christensen og fortsætter:

»Kobler man tallene til et forskningsprojekt fra VIA University College, så viser det sig, at hver fjerde nyuddannede sygeplejerske tvivler på, om de arbejder som sygeplejerske om fem år. Det er det, jeg prøver at tale ind i,« siger hun.

Den forgæves rekrutteringsrate ligger på mellem 22 og 24 procent. Er det et højt tal i din optik?

»Vi har også kigget på de tal. Der er rigtig mange stillinger, der aldrig bliver slået op, fordi man godt ved, at der ikke er ansøgere til dem. Så der er et mørketal, og vi ved, at der er rigtig mange steder, hvor man stort set ikke får ansøgninger til de stillinger, der er.«

Sygeplejerskernes grundløn i regionerne En nyuddannet sygeplejerske får en grundløn på 25.114 kr. om måneden (hertil kommer centralt aftalt tillæg*)

Efter 8 år stiger lønnen til 29.023 kr. om måneden

Efter 10 år stiger lønnen til 30.414 kr. om måneden (løntrin 6 + et tillæg) Dertil kommer så pension, ulempetillæg, særlig feriegodtgørelse og lokalt aftalte funktionstillæg eller kvalifikationstillæg. Ulempetillæg gives ved arbejde om aftenen, natten eller i weekenden. Funktionstillæg eller kvalifikationstillæg gives til den enkelte sygeplejerske ved lokal forhandling. Cirka 8 procent af sygeplejerskernes løn aftales lokalt. *Centralt aftalte tillæg er fastsat i overenskomsten. Der gives tillæg til ansatte på akutmodtagelser og medicinske sengeafsnit på 726,72 kr. om måneden. Derudover skal der lokalt aftales et pensionsgivende tillæg til sygeplejersker på lukkede, sikrede afdelinger. Kilde: Dansk Sygeplejeråd

»For mig at se er der en stor, forgæves rekruttering,« siger Grete Christensen og anfægter præmissen om, at det ikke er usædvanlig svært at få sygeplejerskejob besat på hospitalerne:

»Det ER svært at rekruttere sygeplejersker, og vi ved, at der er mange stillingsopslag, hvor der ikke er en eneste ansøger. Det er virkeligheden, og det er et problem, fordi det giver et pres på andre, når stillingerne ikke bliver besat,« siger hun.

Grete Christensen fortæller, at sygeplejerskerne går efter en bestandig løsning, hvor 'lønefterslæbet på 15 til 20 procent' bliver indhentet, og hvor man ikke efterfølgende ser, at andre grupper får lønstigninger, der igen vil lade sygeplejerskerne halte efter.

Strejken er sat til at begynde natten mellem torsdag 20. maj og fredag 21, hvis regioner og kommuner på den ene side og sygeplejerskerne på den anden ikke når til enighed om en ny overenskomstaftale.