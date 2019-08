Et tweet fra den amerikanske efterretningstjeneste CIA har vakt forundring ude blandt danskerne - for har de virkelig ret i det 'fun fact' om danskerne, som de har udsendt?

I tweet skriver CIA, at det er normalt for danskerne at holde hænderne på spisebordet i Danmark. Det gælder både, når man spiser, og når man ikke gør.

Tweetet fra CIA fik mange danskere til at reagere, fordi mange syntes, at amerikanerne var forkert på den.

'Jeg troede reglen gjaldt ens bryster' og 'Det er bestemt ikke en ting,' lyder nogle af modsvarene.

I get that now after 45 years in this beautiful country. In the beginning I thought the rule applied to one’s breasts. Which off course was a bit awkward. In the beginning — Paula Larrain ❤️ (@PaulaLarrain1) August 13, 2019

Secret message? Because this is certainly not a thing in Denmark. — Lasse Rafn (@LasseRafn) August 13, 2019

CIA har ret

Selvom danskerne er uforstående over for tweetet, så mener takt og tone-ekspert Inge Corell, at CIA har fat i noget af det rigtige.

»Man har gode bordmanerer, hvis man hviler hænderne på bordkanten, når man har spist, mens man holder albuerne væk fra bordet,« fortæller Inge Corell til B.T.

Inge Corell tilføjer, at der findes en tommelfingerregel omkring, hvor meget af armen, der må hvile på spisebordet.

»Man plejer at sige op til herrens manchetknap og ikke længere,« påpeger Inge Corell, mens hun tilføjer, at det er vigtigt, at man løfter armene fra border, når man spiser med kniv og gaffel.

While eating in Denmark, it is customary to keep one's hands visible even when resting. So, wrists are often laid on the table.https://t.co/tPq30lekNM #WorldFactbookTravelFacts pic.twitter.com/aSNDJKMFjA — CIA (@CIA) August 13, 2019

Bedre bordmanerer end amerikanerne

Inge Corell mener, at danskerne har bedre bordmanerer end amerikanerne.

»Jeg har to sønner, der begge har boet i Amerika. Da de var hjemme på besøg, der spiste den ene med albuen på bordet,« fortæller Inge Corell.

Den ene søn undskyldte sig med, at det var sådan, man gjorde i USA.

Tweetet fra CIA er et af flere 'fun facts' omkring forskellige lande, hvor det ikke kun er Danmark, der står for skud.