Et decideret legendarisk madsted kan være på vej til at skifte hænder.

Den nuværende ejer af grillbaren Jin Shing i Nørresundby, som blandt andet er kendt for sin berømte burgerdressing, fortæller, at han er villig til at sælge stedet.

»Men jeg vil ikke sælge til enhver. Det skal være en, der vil drive stedet i samme ånd og med samme koncept. Ellers vil jeg ikke sælge,« siger ejer Hung Han Tang.

Og et stort spørgsmål melder sig selvfølgelig også: Hvorfor vil den 47-årige vietnameser overhovedet sælge den drønpopulære grillbar?

»Jeg har haft stedet med min kone i 25 år, så vi vil gerne prøve noget nyt nu,« forklarer han.

Udover den rigtige køber skal prisen selvfølgelig også være i orden.

Og hvis du vil have fingrene i den legendariske grillbar, der ligger på Hjørringvej 40 i Nørresundby, så skal du slippe 12 millioner kroner, lyder det fra den mangeårige ejer.

Jin Shing har eksisteret siden 1985, og stedet er gået i arv. Hung Han Tangs far startede det op, og i dag er sønnen altså ved roret.

Som nævnt er stedet kendt for sin legendariske burgerdreesing, der også sælges i flere nordjyske supermarkeder. Blandt andet Meny, Salling Super og Kvickly.

Det er dog aldrig lykkedes for de helt store dressingaktører at opkøbe rettighederne, selvom de har prøvet.

»Beaveaus og Gråsten havde vi møde med på et tidspunkt, og de vil gerne opkøbe vores dressing, men de ville ikke betale nok penge for den,« siger Hung Han Tang, uden at ville sætte beløb på, hvad rettighederne koster.

Det er en forretningshemmelighed, hvad der er i dressingen, som ifølge ejeren er både cremet, syrlig, sød og saltet på samme tid. Men historien bag vil han gerne dele.

»Da mine forældre havde Jin Shing, synes de, at den normale Thousand Island-dressing var kedelig. Så de prøvede at blande noget sammen, og så blev den okay,« siger han og fortsætter:

»Efterfølgende udviklede jeg på dressingen, og så blev den rigtig god.«

Jin Shing figurerer som et såkaldt 'skuffesalg'. Altså en potentiel vare, som ligger i ejendomsmæglerens skuffe og venter, indtil den rigtige køber eventuelt melder sig. Hvis det sker.

»Og ellers beholder jeg bare stedet,« siger Hung Han Tang uden tøven.

Fordi der netop er tale om et skuffesalg, var det faktisk slet ikke meningen, at offentligheden skulle vide besked om den mulige videregivelse af stedet. Men nu er låget altså røget af flasken.

»Jeg er lidt træt af, det er blevet offentliggjort. Men det er der ikke noget at gøre ved nu. Venner har bombarderet mig med sms'er de seneste dage. De vidste ikke noget. Jeg er spændt på, hvad kunderne siger, når vi åbner igen på onsdag,« afslutter ejeren.