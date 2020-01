Der kan komme mere blod i blodbankerne, hvis donorerne modtager en sms som tak, viser forskning fra KU.

En simpel sms har potentialet til at øge antallet af bloddonationer i de danske blodbanker med mere end 10.000 tapninger om året.

Det viser ny forskning fra Københavns Universitet.

I en undersøgelse sendte forskere en sms-besked til 20.365 bloddonorer over en periode på tre måneder.

I sms'en stod der, at bloddonoren netop havde hjulpet en patient. Sms'en blev sendt, umiddelbart efter at deres donation var blevet anvendt.

De donorer, der modtog en takke-sms, donerede 3,6 procent mere end dem, der ikke fik en sms.

Det betyder ifølge forskerne meget forsimplet 10.000 flere tapninger om året, hvis man omsatte initiativet til hele Danmark.

Ifølge en af forskerne bag projektet, adfærdsøkonom Toke Reinholdt Fosgaard fra Københavns Universitet, er en takke-sms effektiv, fordi den meget direkte påskønner donorernes bidrag.

- Vi ved, at folk føler en glæde ved følelsen af at være en type, der hjælper andre, siger han og fortsætter:

- Det, vi tror, der sker, når man sender denne sms, er, at man genaktiverer den gode følelse af at hjælpe andre og donere blod, siger han.

Ifølge forskningen er det afgørende, hvornår donorerne modtager sms'en. Donorer, der modtog sms'en om aftenen, var ifølge undersøgelsen endnu mere tilbøjelige til at donere mere blod.

Her så man en stigning på 6,5 procent i antallet af donationer, hvilket forsimplet svarer til 18.000 flere tapninger.

I organisationen GivBlod, der lige som Region Hovedstaden har samarbejdet med Københavns Universitet om projektet, er man begejstret for resultaterne.

- Vi er taknemmelige for, at det har vist sig, at en takke-sms kan have så positiv effekt på, om man donorer blod. Det er åbenbart noget, donorerne har følt et behov for at få mere viden om, siger Merle Wiborg Romose, der er kommunikationsansvarlig i GivBlod.

