I Køge Kommune har man med ét smæk valgt at takke sine medarbejdere og få gang i erhvervslivet. Løsningen er gavekort til en værdi af 1.000 kroner stykket.

Gavekortene bliver givet til samtlige ansatte i Køge Kommune, og kan bruges til oplevelser, overnatning eller spisning.

Det oplyse kommunen i en pressemeddelelse.

»Alle, der har prøvet kræfter med en børnefødselsdag, kan forestille sig udfordringen ved at holde styr på en tredje klasse over skærmen. Det har været vilkåret for lærernes arbejdsdag i lange perioder,« udtaler borgmester Marie Stærke og fortsætter:

Borgmester Marie Stærke. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Borgmester Marie Stærke. Foto: Mads Claus Rasmussen

»På linje hermed, har alle Køge Kommunes medarbejdere oplevet forandringer, som har haft indgribende effekt på deres arbejdsdag. Jeg er i den grad imponeret over den vilje og evne til at løse problemerne, som jeg har mødt.«

Et flertal i byrådet har tirsdag aften valgt at anerkende de rundt regnet 5.200 ansatte ved at sende gavekortene afsted på kommunens regning.

Samtidig er der fokus på, at de erhvervsdrivende i kommunen, der har været hårdt ramt af covid-19, også skal nyde godt af pengene.

Gavekortene kan således anvendes inden for en radius af cirka 30 kilometer fra Køge Torv 'svarende til den afstand der vurderes at være bekvemt for modtagerne', står der i pressemeddelelsen.

Pengene er skattefrie og skal anvendes i løbet af 2021.

»Køge Kommune er i evig konkurrence om den bedst mulige arbejdskraft. Vi er dybt afhængige af dygtige medarbejdere på alle kommunens arbejdspladser, og derfor er det på sin plads, at byrådet med denne anerkendelse sender det vigtige signal. Med beslutningen her, anerkendes den enorme indsats der er lagt, samtidig med at vi får pengene ud at arbejde i det erhvervsliv, der trænger så hårdt til, at vi igen får gang i gaderne,« siger Marie Stærke.

Muligheden for at udstede gavekortene er bygget ind i årets finanslov.

Her lyder det, at offentlige og private arbejdsgivere kan give en anerkendelse for medarbejdernes indsats under coronapandemien.