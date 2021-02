Er du testet positiv for corona, og kan sundhedsmyndighederne ikke komme i kontakt med dig, så vil du blive opsøgt af kommunen – enten på telefon eller adressen.

Dette er realiteten i kommuner som Roskilde, Brøndby og Hillerød. Her har man nemlig indgået en aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed i kampen mod spredning af corona. Det betyder helt konkret, at kommunen træder til, hvis styrelsen ikke kan få kontakt til en borger, der er testet positiv.

Og faktummet, at man nu kan blive opsøgt på sin adresse, er der delte meninger om.

På sociale medier bliver der kommenteret med alt fra 'det er da okay' eller 'kom ind og få kage og kaffe', mens andre mener, at det er ren diktatur og frihedsberøvelse.

I kommentarsporene på Facebook er det dog de fleste, der synes, det er grænseoverskridende, at det ikke længere kun er Styrelsen for Patientsikkerhed, der kan smitteopspore. Kommunerne har nemlig også både kontaktoplysninger og personnumre på de borgere, der er smittet.

Her er et udpluk af kommentarerne:

'Pas nu på med al den kontrol. Det resulterer bare i, at der er nogen, der bliver trodsige og ikke vil lade sig teste! Det er i hvert fald ikke den måde, man motiverer mennesker til at samarbejde på!'

'Sådan startede det også i Nordkorea.'

'Havde de nu skrevet, at de af omsorg for de smittede ville sikre sig, de havde det rimeligt! Men nej – det skal lige fremhæves, at mennesker skal overvåges for at agere ansvarligt. Hvilket uhyggeligt tvangs- og overvågningssamfund, dette land er ved at udvikle sig til!'

Formålet med samarbejdet mellem styrelsen og kommunerne er dog klart: Man vil sikre, at den smittede går i isolation, og at nære kontakter får besked, så de kan gå i isolation og blive testet.

Ifølge Thomas Breddam (S), borgmester i Roskilde Kommune, er dette en vigtig metode til at få fat på de smittede:

»Corona er jo lumsk, og vi smitter, før vi kan mærke, vi er syge. Så vi skal have fat i alle smittede og deres nære kontakter så hurtigt som muligt. Og vi skal være sikre på, at de har mulighed for at gå i isolation,« siger Tomas Breddam i en pressemeddelelse.

Mette Heidemann, direktør for Social, Job og Sundhed i Roskilde Kommune, er overbevist om, at borgere vil gøre det, der skal til, for at undgå at bringe smitte videre:

»Vi er sikre på, at alle smittede gerne vil gøre deres for at undgå at bringe smitte videre. Så vi ser først og fremmest vores henvendelse som en hjælp,« fortæller hun til B.T.

Roskilde Kommune tilbyder sågar, at hvis den smittede eller nære kontakter ikke har mulighed for at gå i isolation på deres bopæl, så vil kommunen hjælpe med et såkaldt 'isolationsophold'.

»I Roskilde Kommune har vi den holdning, at det er rigtig vigtigt, at vi får brudt flere smittekæder. Derfor er det nødvendigt, at alle smittede borgere har muligheden for at gå i isolation. Borgerne skal vide, vi kan hjælpe med et isolationsophold,« fortæller Mette Heidemann.