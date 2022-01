1. Uventet duo indtager kirkerummet

Et måske umage, men velspillende par gæster Gug Kirke onsdag.

Musikerne Shaka Loveless og Lars Lilholt medbringer nemlig både rigeligt med akustiske numre og gode historier til, at de i knap halvanden time kan fylde kirkerummet med god underholdning.

De to lærte hinanden at kende i 2015, da de begge medvirkede i programmet 'Toppen af poppen', og nu spiller de din onsdag aften ind med egne hit og nyfortolkninger af hinandens numre.

Du kan læse mere om programmet og købe billetter gennem Facebook-begivenheden.

2. Få bugt med tankemylderet

Har juletiden i familiens skød eller nytåret med de alt for fulde venner også tæret på dine kræfter?

Frygt ej, for så kan du komme helt ned i gear med onsdagsholdet i mindfulness, der foregår i Hasseris.

Holdet har blandt andet til formål at sænke ens stressniveau og tankemylder samt hjælpe til bedre egenomsorg.

Holdarrangementerne foregår hver onsdag, og arrangøren, Trend Mind, forklarer yderligere om konceptet på Facebook-siden.

3. Dyrk den sårbare tosomhed

Måske skræmmer smittetallene dig fra at gå ud, måske er du i et introvert humør, eller måske er din udkårne det eneste menneske, du magter at se på sådan en kold og mørk hverdagsaften.

Hvis du og din partner, uanset årsag, finder jer selv derhjemme i et hyggeligt og tosomhedpræget humør, så prøv at lade være med at starte et 'Ringenes herre'-maraton for 15. gang og leg i stedet '36 spørgsmål'.

Uanset om I er på anden date eller har været gift i 30 år, vil I næsten med garanti gå fra legen med ny viden om den anden og føle jer meget tættere på dem. Der er selvfølgelig også den risiko, at du ikke kan lide noget som helst af det, de svarer, og får lyst til at gå fra dem på stedet, men så er det vel bedst at finde ud af med det samme.

De 36 spørgsmål står beskrevet i flere medier og er udarbejdet af psykologer, der håber, at det vil lade par komme tættere på hinanden ved gensidig sårbarhed. Læs dem blandt andet her.