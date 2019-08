Lige om lidt åbner dørene på videregående uddannelser over hele landet for tusindvis af nye, spændte studerende.

Men for mange betyder studiestart også, at de skal på jagt efter tag over hovedet i en af de store studiebyer.

Og det kan give problemer.

Mange risikerer nemlig at blive snydt af svindlere i jagten på tag over hovedet.

Derfor kommer politiet med en opfordring om at bruge sin sunde fornuft og undgå at lade sig presse af lidt for ivrige udlejere.

'Vær på vagt, hvis udlejer vil have dig til at skrive under på kontrakten med det samme,' skriver politiet i en pressemeddelelse og tilføjer:

'Hvis udlejer forsøger at presse dig til at tage hurtige beslutninger, kan det være et tegn på, at der er noget galt.'

Politiet råder desuden boligsøgende til at undersøge ejerforholdene for den lejlighed, der er i spil, for at være sikker på, at den person, der er ved at udleje boligen, rent faktisk også ejer den.

Her er alle politiets råd til at finde en ærlig lejebolig Hvis du skal leje gennem en privat udlejer, er det en god ide at kræve at se dokumentation for ejerskabet. Du kan se, hvem der ejer boligen på tinglysning.dk eller boligejer.dk.

Undersøg, om boligen er på markedet ved at kontakte ejeren gennem boligejer.dk.

Få en kopi af udlejers billedlegitimation i form af kørekort eller pas, og tjek, at billedet er vellignende.

Vær kritisk, hvis udlejer vil have dig til at overføre penge til en udenlandsk konto

Vær påpasselig, hvis du bliver bedt om at overføre penge til en udenlandsk konto, Western Union eller Pay-Pal.

Sørg for at overføre depositum, husleje eller forudbetalt leje til en dansk bankkonto, så du altid har dokumentation for, at du har overført pengene.

Overfør først, når du har set lejligheden og vellignende gyldig legitimation fra udlejer.

Betal aldrig penge under bordet til udlejer. Det er ulovligt, og du har ikke nogen juridisk mulighed for at få dine penge retur.

Insister på at få lejligheden fremvist, og tjek ved samme lejlighed, at navn stemmer overens på kontaktperson, postkasse og hoveddør/dørtelefon.

Få en lejekontrakt med udlejers underskrift og en fagperson til at kigge kontrakten igennem, før du selv skriver under.

Sørg for, at du har set boligen, inden du underskriver lejekontrakten eller overfører penge.

Vær på vagt, hvis udlejer vil have dig til at skrive under på kontrakten med det samme.



Kilde: Politi.dk

De opfordrer også til, at man insisterer på at få en fremvisning, og at man skal være meget opmærksom, hvis udlejeren ikke vil vise lejligheden frem.

Politiet påpeger samtidig, at man altid bør bede om at få en kopi af udlejers billedlegitimation i form af eksempelvis kørekort eller pas.

Når boligsøgningen er så langt, at du skal til at overføre penge, så vær opmærksom og kritisk, hvis udlejeren beder om at modtage pengene på en udenlandsk konto, Western Union eller Paypal.

Det er nemlig, ifølge politiet, et klassisk svindler-trick at gemme sig bag udenlandske konti.