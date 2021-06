Der er en langt billigere måde at gøre det på.

Hvis Annette Tullberg vælger at gøre brug af det forslag, som Rejseplanen præsenterer hende for, så snyder hun sig selv for 219,60 kroner.

»Jeg tror, der er meget få, der ved det. Det er kun, fordi vi er nogle hajer til det, at vi ved, hvor billigt det kan gøres,« siger hun.

Annette Tullberg er særdeles erfaren udi kunsten at rejse med den offentlige trafik. Derfor ved hun også, hvordan hendes rejse skal stykkes sammen, så det med hendes ord ikke bliver 'hundehamrende dyrt' at tage toget.

Ifølge en ny rapport har over halvdelen af passagererne svært ved at gennemskue prisen på deres billet eller kort. Det vender vi tilbage til.

62-årige Annette Tullberg rejser jævnligt mellem Espergærde i Nordsjælland til Skive i Midtjylland, hvor hendes kæreste bor. Sidst i juni går turen dog til Kolding, hvor hun skal til studenterfest.

Prisen for sådan en tur koster 401 kroner. Det er i hvert fald den pris, hun bliver præsenteret for på dsb.dk. Der fremgår ingen billigere alternativer.

»Hvis man søger en billet på dsb.dk, så får man at vide, at den koster 401 kroner. Men det gør den jo ikke,« siger hun.

Prisforskel på samme rejse Annette Tullberg sparer 219,40 kroner på sin togrejse 25. juni. Hun ankommer klokken 14.50 i alle tilfælde. 1: Espergærde til Kolding med enkeltbillet: 401 kroner 2: Espergærde til Kolding med Rejsekort: 388 kroner 3: Espergærde til København H med Rejsekort: 50,40 kroner. København H til Kolding med Orange-billet: 118 kroner I alt: 168,40 kroner

Nej, for prisen er i stedet 388 kroner. Det er den pris, hun skal betale, hvis hun finder den selv samme rejse på rejseplanen.dk og betaler med Rejsekortet. Også her fremgår der ingen billigere alternativer.

Men Annette Tullberg ved bedre. Der er to andre muligheder, der er langt billigere, selvom hun skal rejse med det samme tog, som rejseplanen foreslår:

Enten kan hun tage toget til Klampenborg og derfra rejse med en Orange-billet, eller også kan hun rejse til Hovedbanegården i København og derfra stige ombord på toget med en Orange-billet.

Sidstnævnte løsning koster i alt 168,40 kroner, altså under halvdelen af de foreslåede priser på dsb.dk og rejseplanen.dk.

Annette Tullberg ved, at hun kan gøre sin togrejse meget billigere ved at købe en Orange-billet fra en anden station end Espergærde, hvor hun starter sin rejse.

»Man skal ikke tage prisen for gode varer,« siger Annette Tullberg, der arbejder som HR-ansvarlig.

Hun er godt træt af, at hun ikke kan købe Orange-billetter direkte fra Espergærde, for det ville have gjort hendes billetter endnu billigere.

Og Annette Tullberg forstår godt, at mange finder prisen for at rejse med den offentlige trafik uigennemskuelig, hvilket er en af konklusionerne i en ny rapport udarbejdet for Passagerpulsen under Forbrugerrådet Tænk.

»Jeg vil sige, at når man rejser til Jylland og kan booke en Orange-billet til 99 kroner, så ved man, at det er det billigste.«

»Men folk, der ikke normalt rejser, kommer nemt til at betale mere, end de behøver. Det er jo hundehamrende dyrt, hvis man køber de billetter, Rejseplanen umiddelbart foreslår,« siger hun.

Ifølge den nye rapport 'En nemmere vej til den rigtige billet', så lyder en af konklusionerne, at 56 procent af passagererne har svært ved at gennemskue prisen på deres billet eller kort.

Det bør give stof til eftertanke, mener Helle Agerdal Olsen, politisk chef for Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk. For flere kan måske lokkes over i den kollektive trafik:

»Vi kan se i undersøgelsen, at over halvdelen af passagererne har svært ved at gennemskue prisen på deres kort, og mange er i tvivl om, hvorvidt de snyder sig selv ved at købe en for dyr billet. Det skaber usikkerhed og kan få folk til at vælge bil i stedet,« siger hun og fortsætter:

Mange har svært ved at gennemskue, hvad det koster at rejse med den offentlige trafik. Arkivfoto Foto: Betina Garcia

»Så der er ikke tvivl om, at der er et stort potentiale for at tiltrække flere passagerer til mere bæredygtige transportformer, hvis det bliver nemmere at forstå billetsystemet og finde den rigtige billet,« siger Helle Agerdal Olsen.

I rapporten foreslås det, at passagererne altid bliver tilbudt den billigste pris, når de køber billet eller kort, både på nettet og i automater.

'Ved at informere passagererne om den billigste pris kan passagererne træffe et informeret valg, hvis de køber dyrere produkter eller bliver bevidste om, hvorfor nogle billetter er dyrere end andre,' står der.

Kundechefen hos Rejsekort, Jens Willars, anerkender, at de billigste priser ikke er lige til at finde. Heller ikke på afgange, hvor kunderne kan vælge Orange-billetter.

»Det er vi helt bevidst om. Der er for mange klik ned, og der er heller ikke det, vi kalder 'call to action', så brugerne ved, at de kan klikke der. Men vi har faktisk et projekt i gang med at få gjort det mere intuitivt og overskueligt for brugerne,« siger han.

Den nye visning med bedre overblik vil både gælde på app og desktop, fortæller Jens Willars.

Jens Willars, det foreslås derudover, at man skal kunne bruge sit kreditkort direkte som rejsekort. Vil det have gang på jord?

»Det kan teknisk set ikke lade sig gøre i dag. Men i og med at vi i Rejsekort og Rejseplanen er ved at lave en ny strategi for en mobilitetstjeneste, så vil det jo være en del af vores overvejelser,« siger Jens Willars.