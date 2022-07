Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Vellidt og populær i skolen. En stjerneelev og en god ven, men også en ung mand, der rakte ud efter hjælp. Som var træt af at være alene, og som levede meget isoleret.

Sådan beskriver en nær ven den 22-årige, der formodes at stå bag søndagens skyderi i Field's i et større interview med mediet Frihedsbrevet.

Her udtaler en 21-årige ‘Anders’ sig for første gang. Han betragter sig selv, som den 22-åriges tætteste og måske eneste rigtige ven.

Anders er anonym i interviewet, da den 22-årige formodede gerningsmand er beskyttet af navneforbud i sagen.

De to mødte hinanden for omkring fem år siden på et skoletilbud rettet mod unge med diagnoser, og de blev hurtigt venner.

»Han havde det fint. Han var den populære. Han kendte alle, der gik på skolen, og han var lidt af en stjerneelev. De andre var ikke så gode til matematik og dansk. Nogle af dem kunne ikke engang stave til ‘nej’. Så det virkede underligt, at han overhovedet gik der til at starte med, eftersom at han var bedre end de fleste af os,« fortæller Anders til Frihedsbrevet.

Københavns Kommunes mindehøjtidelighed for ofrene for søndagens skyderi ved indkøbscenteret Field's. Emil Helms/Ritzau Scanpix Vis mere Københavns Kommunes mindehøjtidelighed for ofrene for søndagens skyderi ved indkøbscenteret Field's. Emil Helms/Ritzau Scanpix

Han beskriver også, hvordan hans ven var stille, afslappet og ret forstående.

»En fyr, man kan snakke med uden problemer. Han virker til at forstå, hvordan verden hænger sammen,« siger Anders, inden han retter sig selv:

»Eller. Det virkede det i hvert fald til.«

Men efter de to venner blev færdige på skoletilbuddet, beskriver Anders også, hvordan den 22-årige i stigende grad isolerede sig.

Oplysninger som Frihedsbrevet har fået bekræftet af flere andre kilder.

Den 22-årige mistede kontakten til sine andre venner, og afviste Anders’ tilbud om at møde nogle af Anders’ bekendte og tage med ud til arrangementer.

Venskabet med Anders bestod dog, men Anders havde ikke indtryk af, at den 22-årige så andre end ham og sin familie.

Anders og den 22-årige sendte jævnligt jokes og memes til hinanden, og en til to gange om måneden mødtes de og så film og serier sammen på Netflix.

Den 22-årige ville ifølge Anders gerne tage 10. klasse, så han kunne få en HF, men han havde svært ved at finde en skole, hvor han passede ind, og han studerede derfor mest hjemmefra.

Isolationen påvirkede ifølge Anders den formodede gerningsmand og sidste år blev det så slemt, at han ifølge eget udsagn havde søgt psykologhjælp hos kommunen.

Da Anders spurgte hvorfor, var svaret:

»Ensomheden. Han sagde, at han var træt af at være alene, og at han kunne godt tænke sig at snakke med nogen om det. Jeg troede, at jeg bare kunne snakke med ham om det. Men måske var det for personligt. Eller også var vi bare ikke tætte nok venner,« siger Anders til Frihedsbrevet.

Anders er ikke bekendt med, at den 22-årige fik hjælp.

Han talte sidst med sin ven bare en uge før skyderiet, og han lagde ikke mærke til, at noget var anderledes, og han forstår på ingen måde, hvordan det kunne gå så galt.

Region Hovedstaden er aktuelt ved at kortlægge den 22-åriges kontakt med psykiatrien op til skyderiet.

Du kan læse hele Anders’ fortælling om den formodede gerningsmand i Frihedsbrevet her.

I en video, som den formodede gerningsmand har delt på sociale medier, kan man både se en riffel og i baggrunden et gråt våbenskab. Foto: B.T. Vis mere I en video, som den formodede gerningsmand har delt på sociale medier, kan man både se en riffel og i baggrunden et gråt våbenskab. Foto: B.T.

B.T. og flere andre medier har talt med naboer til den 22-årige og hans forældre, som i lighed med Anders, beskriver den formodede gerningsmand som en sky og stille dreng, der holdt sig meget for sig selv, men ligesom Anders er de chokerede over, at det var lige præcis ham, der blev anholdt for søndagens skyderi.

»Det var en dreng, der virkede, som om han ikke kunne finde på sådan noget. Slet ikke. Han hilste altid pænt, når man mødte ham ude på vejen. Det kommer bag på mig,« siger en nabo gennem mange år til B.T. og forklarer, at familien virkede som en helt almindelig og kærlig kernefamilie.

»Det var nogle forældre, der kørte på arbejde, og når man mødte dem, hilste de pænt, og der var ingenting. Der var ikke noget mærkeligt at se. De levede som en ganske normal familie,« siger naboen.

B.T. har dog også tidligere beskrevet, hvordan den 22-årige lagde voldelige og uhyggelige billeder og videoer op af sig selv op på YouTube og Instagram op til skyderiet.

På to billeder spillede den mistænkte død med kunstigt blod, og på flere videoer poserede han med våben.

I den sidste video, der hed 'i don't care' sad den mistænkte med en stor riffel.

På videoen sidder den 22-årige mand og retter riflens munding mod sit hoved, mens han stirrer ind i kameraet.

I den lille tekst under videoen stod der:

'Quetiapine doesn't work.'

Quetiapin er et medicinsk middel, der bruges til at behandle psykotiske lidelser.

Den 22-årige formodede gerningsmand er aktuelt varetægtsfængslet i surrogat på en lukket psykiatrisk afdeling i foreløbigt 24 dage.