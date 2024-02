De hvide plastikskruelåg, der sidder på flere mælkekartoner, deler vandene blandt gigtpatienter.

Det fortæller Gigtforeningens direktør, Mette Bryde Lind, til Avisen Danmark.

»Hvis der er noget, der kan frustrere en gigtpatient, så er det genstridig emballage. Mens det kan være svært for mennesker uden gigt at åbne en mælkekarton eller pålægspakke, så overvej, hvordan det er, hvis du har smerter og kun har få kræfter i fingre og arme. Det kan være tæt på umuligt,« siger hun.

Meldingen kommer, efter flere mælkeproducenter i den senere tid har implementeret et EU-direktiv, der fastslår, at kapsler og låg af plast kun må sælges fra sommeren 2024, hvis de sidder fast på beholderen.

Gigtdirektør: Lågene er blevet lavere

Til B.T. tilføjer Mette Bryde Lind, at nogle mælkeproducenter i den forbindelse har gjort lågene på mælkekartonerne lavere.

Det gør det svært for nogle gigtpatienter at få låget af, siger hun.

»For nogle af dem, der har problemer med hænderne, handler det om, at man ikke har kræfter nok til at skrue låget af. Og når man så gør skruelåget lavere, bliver det endnu sværere; så skal man have endnu mere pincetgreb for at dreje det af.«

Det er dog ikke alle gigtpatienter, der har det problem, understreger direktøren.

»Andre synes, at det (de nye låg, red.) er en kæmpe lettelse, fordi de har svært ved at håndtere skruelågene, de var delt i to,« siger hun.

Efterspørger mere brugerinddragelse

Ifølge Gigtforeningen har mere end 700.000 danskere gigt. Ud af dem døjer cirka 400.000 med slidgigt, hvilket er den lidelse, der især kan give problemer med hænderne, siger Mette Bryde Lind.

»Hvis du så tager hele den ældre befolkning med, som ikke har fået stillet diagnosen, er det rigtig mange mennesker, det handler om.«

Direktøren efterlyser derfor mere brugerinddragelse fra virksomheder, der laver emballage.

»Når de store virksomheder laver de her ændringer,« siger hun med henvisning til de nye skruelåg, »bør de have et brugerpanel af mennesker, der har de her udfordringer, så man er sikker på, at man laver nogle emballager, som man kan åbne.«

»Det er slutbrugerne, så det giver rigtig god mening.«

EU-direktivet, der dikterer, at plastiklåg skal sidde fast på beholderen, blev vedtaget for at mindske mængden af plastik, der havner i naturen.

Ifølge Miljøstyrelsen udgør engangsplastik omkring 50 procent af den samlede mængde havaffald på strande.