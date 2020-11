En ny tysk investor. Og en ny dansk direktør.

Det er groft sagt det, der nu har reddet den kendte interiør-virksomhed Lene Bjerre Design fra konkurs. Nåja, og så også en stor million-indsprøjtning.

»Trods den meget vanskelige periode, som er gået forud, har vi heldigvis med virksomhedens kendte navn de seneste måneder været i den positive situation, at hele tre seriøse investorer meldte sig,« lyder det fra ægteparret Suzanne og Bjarne Poulsen, der har drevet design-virksomheden i de seneste 14 år.

Valget faldt ifølge en pressemeddelelse dog på Wolfgang Kilian. Han har smidt 12 millioner kroner ind i Lene Bjerre Design. Dermed er der nu styr på økonomien i selskabet, efter at B.T. i september kunne fortælle, hvordan firmaet med base i nordjyske Nibe levede på bankens nåde med et underskud på 20 millioner kroner.

Investoren fra Tyskland skal dog også være et brohoved for øget salg i udlandet, for i hjemlandet ejer han Deko Messezentrum, hvor 150 internationale interiør-producenter præsenterer og sælger deres varer.

»Lene Bjerre er et sympatisk og relevant brand, der i mine øjne passer fint til og bør kunne forløses meget bedre på det tyske marked, hvor gennemsnitsforbrugeren bruger 80 euro alene på interiørrelaterede juleprodukter,« siger Wolfgang Kilian.

Den nye direktør, Per Nybo Nielsen, bliver også indlemmet i ejerkredsen, hvor han får 10 procent af aktierne.

Ægteparret Bjarne og Suzanne Poulsen ejer stadig 50 procent af Lene Bjerre Design. De har stået i spidsen for virksomheden siden 2006, hvor Lene Bjerre solgte sit livsværk til dem.

I 2018 købte den nordjyske erhvervsmand Torben Fristrup sig til 45 procent af aktierne i firmaet. men dem valgte han at sælge tidligere i år.

Med den nye investor-skare lyder meldingen fra interiør-firmaet nu, at man forventer et overskud næste år.