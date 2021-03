Siden januar er der nu dobbelt så mange, der har en vaccinepræference. Forventeligt, mener professor.

For 43 procent af befolkningen betyder det noget, om der står Pfizer, Moderna eller AstraZeneca på den coronavaccine, de skal have.

Det viser en Voxmeter-måling foretaget for Ritzau, og det er en stigning i forhold til slutningen af januar.

Her var det kun 19 procent, der havde en foretrukken vaccine. Det var, inden AstraZeneca-vaccinen blev godkendt til brug i EU, og det har en betydning for, at flere nu foretrækker en vaccine frem for andre.

Det vurderer Camilla Foged, der er professor ved Institut for Farmaci på Københavns Universitet.

- Jeg tænker, at for lidt over en måned siden havde vi kun to vacciner, der virkede meget ens. Så derfor kan jeg godt forstå, at der ikke var mange, der havde en præference der.

- I mellemtiden har vi fået en tredje vaccine, som virker lidt anderledes. Og der har været meget diskussion om den nye vaccine, som har en mindre effektivitet end de to andre. Så det er egentlig, hvad jeg havde forestillet mig, siger Camilla Foged.

Hun synes dog, at diskussionen om vacciners effektivitet har fået lidt for meget fokus.

- For det er ikke altid helt klart for folk, hvad der egentlig menes med, hvor effektiv vaccinen er. Men er man i risikogrupper eller tilhører de ældste aldersgrupper, synes jeg det er relevant at gå op i vaccinen, men for andre grupper har det ikke den store betydning.

Selv om næsten hver anden har en vaccinepræference, så får man ikke mulighed for at vælge selv. Det slog sundhedsmyndighederne fast allerede i december.

Men målingen bør ikke bekymre myndighederne, vurderer Camilla Foged.

- Jeg synes ikke, at man skal løfte øjenbrynene, hvis folk accepterer at tage AstraZeneca-vaccinen. Vi har ikke set det samme i Danmark som i Tyskland, hvor folk siger nej tak til vaccinen fra AstraZeneca, siger hun.

AstraZeneca-vaccinen er i Danmark kun godkendt til personer under 65 år.

Af de 379 respondenter, der har en foretrukken vaccine, svarer 87 procent, at de foretrækker Pfizers coronavaccine. 8 procent foretrækker Modernas, mens 3 procent foretrækker AstraZenecas.

46 procent af befolkningen har ikke en præference, når det kommer til en coronavaccine, mens 12 procent svarer ved ikke.

Voxmeter-målingen er indsamlet fra 23. februar til 26. februar med svar fra 1054 repræsentative respondenter. Undersøgelsen er webbaseret blandt tilfældigt udvalgte.

Svarene til vaccinepræference kommer fra de 890 personer, der svarede ja til at lade sig vaccinere, når de får tilbudt en vaccine.

/ritzau/