Politikerne i Hjørring Kommune vil redde det 23 meter høje Rubjerg Knude Fyr.

Et af de mest besøgte turistattraktioner ved den jyske vestkyst – Rubjerg Knude Fyr – skal nu rykkes 60 til 80 meter ind landet for at beskytte det mod havets bølger.

Det har politikerne i Hjørring Kommunes teknik- og miljøudvalg i dag besluttet.

Fyret besøges årligt af omkring 250.000 mennesker, og det har længe været diskuteret, hvad man skal stille op med det efterhånden, som Vesterhavet æder af kysten.

Derfor er det glædeligt, at man nu har taget første skridt til en flytning, siger udvalgsformand Søren Smalbro (V).

- Det betyder, at vi kan sikre fyret og den enorme mængde turister, der hvert år besøger stedet, siger han til DR Nordjylland.

Med flytningen vil fyret være sikret de næste 20 til 40 år, lyder vurderingen fra kommunens forvaltning.

Fyret blev oprindeligt rejst i 1899, men blev slukket i 1968 på grund af stor sandflugt på stedet.

I forslaget til Finansloven for 2019 har regeringen afsat fem millioner kroner til projektet, og derfor kommer borgerne i Hjørring Kommune umiddelbart ikke til selv at punge ud for flytningen.

Det vel og mærke, hvis det lykkes at finde en entreprenør, der vil gøre det for den nævnte pris.

For Søren Smalbro er det dog vigtigt, at pengene er der, inden projektet kan skubbes i gang.

- Vi må ikke komme i en situation, hvor vi er langt henne i projektet og så pludselig står et sted, hvor vi skal til at hive penge op af kommunekassen for at få gjort det færdig. Det skal vi sikre os ikke sker, siger han.

Inden flytningen definitivt kan blive til noget, skal den godkendes af hele byrådet i Hjørring Kommune, og der skal hentes en række tilladelser og dispensationer fra blandt andet Fredningsnævnet.