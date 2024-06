Ifølge ny rapport kan kun 5 af 109 fjorde og indre farvande i Danmark beskrives som værende i god tilstand.

Hvis der skal være en chance for rent vand i både fjorde og danske farvande, skal Danmark holde op med at dyrke hver tiende landbrugsmark.

Det fastslår en rapport fra Tænketanken Hav ifølge Politiken.

Kun 5 af 109 fjorde og indre farvande kan ifølge rapporten beskrives som værende i en god tilstand.

Ifølge miljøminister Magnus Heunicke (S) giver rapporten et "solidt fagligt input". Desuden peger den på netop et politisk greb i værktøjskassen - nemlig det at skære i landbrugsarealet.

- Jeg er helt enig i, at landbruget skal fylde mindre, og naturen skal have mere plads og dermed give fornyet ilt til det pressede vandmiljø, siger Heunicke i et skriftligt svar til Politiken.

- Udtagning af markant mere landbrugsjord er et af værktøjerne og noget af det, som vi drøfter i Den Grønne Trepart i disse uger, siger ministeren.

Iltsvind i fjorde og farvande skyldes specielt udledning af kvælstof, hvor 70 procent er fra overskydende gødning fra markerne.

Det betyder, at iltindholdet falder i en sådan grad, at fisk og andre dyr har svært ved at overleve.

Det værste iltsvind i 20 år i de indre danske farvande blev rapporteret i september sidste år.

Det medførte en akutpakke for at hjælpe havmiljøet på 405 millioner kroner over fire år.

Af dem vil 71 millioner kroner blive brugt til at opkøbe anlæg og arealer, der reducerer mængden af kvælstof i Vejle Fjord og Limfjorden i år.

Den nuværende landbrugsaftale har generelt et mål om, at udledningen af kvælstof reduceres med 10.800 ton i 2027.

Skal Danmark leve op til EU's krav om godt vandmiljø, skal udledningen dog reduceres med 13.100 ton, har beregninger fra DR tidligere beskrevet.

Tænketanken Havs rapport viser desuden, at der vil være behov for at holde op med at gøde og dyrke på mellem 200.000 og 300.000 hektar jord.

Det er mere end arealet af Lolland og Falster lagt sammen.

/ritzau/