Vigtige retlige garantier fungerer ikke godt nok i praksis i sager om tvangsanbringelser, mener Justitia.

Flere børn end nogensinde før bliver fjernet fra deres forældre uden forældrenes samtykke, viser en rapport fra Ankestyrelsen.

Men der er en række alvorlige problemer ved processen omkring tvangsfjernelser.

Det påpeger Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør i den juridiske tænketank Justitia og forfatter til en rapport om tvangsanbringelser.

- Der er en lang række retssikkerhedsmæssige problemer i processen. Det gælder lige fra kvaliteten af den indledende sagsbehandling, til afslutningen bliver truffet.

- Der er nogle retssikkerhedsgarantier, der er fastsat i lovgivningen, som simpelthen ikke fungerer godt nok i praksis, siger Birgitte Arent Eiriksson

Hun peger blandt andet på, at der ikke er kompetencekrav til sagsbehandlere eller advokater i sager om tvangsfjernelser.

Det kan have de konsekvenser, at barnets stemme ikke bliver hørt i tilstrækkelig grad, eller at konflikter unødigt bliver optrappet, lyder vurderingen.

- Sidst men ikke mindst er det et problem, at afgørelserne træffes i børn- og ungeudvalg, hvor der sidder kommunalpolitikere. Det rejser spørgsmål om, hvorvidt de er uafhængige nok.

- Men også om der kan indgå usaglige hensyn i selve afgørelserne, siger Birgitte Arent Eiriksson.

Antallet af anbringelser uden samtykke - også kaldet tvangsfjernelser - er steget årligt siden 2007. Dengang blev cirka 1200 børn tvangsfjernet.

Sidste år gjaldt det godt og vel 2700 børn, hvilket er det højeste antal nogensinde.

Dansk Folkeparti vil have kulegravet området, så der aldrig er tvivl om, hvorvidt tvangsanbringelser sker på korrekt grundlag.

- Det handler ikke om, at man skal have flere eller færre tvangsanbringelser. Det handler om, at tvangsanbringelser skal ske på et dokumenteret og fyldestgørende grundlag, siger socialordfører Karina Adsbøl til Ritzau.

DF foreslår, at der bliver nedsat en ekspertgruppe til at gå i dybden med blandt andet retssikkerheden på området.

Beslutningsforslaget bliver behandlet i Folketinget senere denne måned.

/ritzau/