De er ikke til at stå for. Billederne af familiens yngste, som griner og nyder livet under en tur i poolen på ferien i sydens sol - eller på en af de danske strande i denne historisk varme sommer. Men selvom det lyder uskyldigt, skal du passe på, før du falder for fristelsen til at dele de dejlige billeder af dine børn eller børnebørn på de sociale medier. For du risikerer, at billederne ender på ulovlige hjemmesider, hvor de misbruges til seksuelt krænkende materiale.

»Vi ved desværre, at helt almindelige, fine sommerbilleder af børn alt for ofte ender på hjemmesider, hvor de slet ikke hører hjemme. Og det gælder både billeder af børn med og uden tøj på. Det handler om ganske uskyldige børnebilleder, der så pludselig dukker op i en stærkt seksualiseret sammenhæng,« siger seniorrådgiver i Red Barnet, Jon K. Lange, i en pressemeddelelse.

Der er tale om almindelige skønne billeder af børn, som så pludselig ligger på de her hjemmesider. seniorrådgiver i Red Barnet, Jon K. Lange

På Red Barnets hotline, der har til formål at bekæmpe børnepornografi, sker det jævnligt, at Red Barnet modtager henvendelser fra folk, der er er stødt på seksuelt krænkende materiale på nettet, som de ønsker at anmelde. Og her dukker der blandt andet feriebilleder op, som helt indlysende er blevet misbrugt.

»Der er tale om almindelige skønne billeder af børn, som så pludselig ligger på de her hjemmesider. Det er dybt krænkende for børnene,« siger Jon K. Lange og tilføjer:

»I Red Barnet ønsker vi bestemt ikke at være kropsforskrækkede, og selvfølgelig skal man kunne tage feriebilleder af ens børn. Men vi bliver desværre alle nødt til at tænke os rigtig godt om, før vi lægger noget op på sociale medier. Det er os voksne, der kan forebygge, at det her sker.«

Red Barnet anbefaler dig derfor at have nedenstående råd for øje, før du trykker på 'Slå op'-knappen på Facebook eller deler feriebilleder af glade børn på andre sociale medier.