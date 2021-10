Hvis du lige nu går og overvejer at købe dig en ejerlejlighed i Odense, så er det måske en god idé lige at overveje situationen en ekstra gang.

Priserne på ejerlejlighederne i Odense står nemlig til at tage sig et ordentligt dyk inden for de næste par år.

Det viser en analyse, udarbejdet af Nykredit.

»Der har de seneste 20 år været boligskattestop på ejendomsværdiskatten, og samtidig ligger de nuværende offentlige ejendomsvurderinger langt under markedsværdien mange steder i landet – i sær i de store byer, siger Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom og chefanalytiker i Nykredit, til B.T. og fortsætter:

»Det betyder, at der i dag betales meget lav boligskat på ejerlejligheder. Men i 2024 træder nye ejendomsvurderinger og boligskatteregler i kraft, og det vil især få betydning for boligskatterne og priserne på ejerlejligheder.«

Det vil nærmere bestemt betyde for priserne, at de vil falde – og det gælder særligt for ejerlejligheder, fortæller Mira Lie Nielsen.

For købere, der skriver under på en købsaftale, efter de nye regler er trådt i kraft, betyder de nye regler i korte træk, at det bliver dyrere at bo i den nykøbte bolig. Og det vil altså være med til at hive priserne ned.

»Så hvis man køber en lejlighed med det formål at sælge den igen inden for en kort tidshorisont, så er der en risiko for, at man går fra salget med et tab,« forklarer Mira Lie Nielsen.

Det kan altså derfor godt være en god idé lige at sløjfe ideen om at købe en bolig for at tjene penge på den – i hvert fald i nogle år.

Men hvis du allerede ejer en ejerlejlighed, så er der ikke nødvendigvis grund til panik.

Det er nemlig de færreste, som allerede er boligejere, der vil komme i klemme i forbindelse med de nye regler.

»De har med alt sandsynlighed ejet boligen så længe, at værdien er steget. Kun hvis de har ejet boligen i relativt kort tid, er der risiko for, at prisen vil være faldet siden de købte lejligheden,« siger Mira Lie Nielsen.