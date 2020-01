Højest fire år tilbage at leve i. Organerne kunne ikke holde til mere.

Det var beskeden til den dengang 29-årig Kaare Fuglsang Bach Toft fra lægen. På det tidspunkt var han en af Danmarks fedeste personer med sine omkring 300 kilo. I dag, som 41-årig, siger vægten 95 kilo, og her i artiklen deler han ud af de erfaringer, han har gjort sig.

»Det er dog vigtigt at pointere, at den opskrift, der virker for mig, ikke nødvendigvis virker for andre. Jeg kan ikke holde ud, når folk skal kloge sig på andre.«

Kaare Toft fik en gastrisk bypass-operation, som er en reduktion af mavesækken, men derefter var det hårdt arbejde. Hårdt arbejde, der er blevet til ti råd:

Drop slankekurene

»Jeg har været på over 50 slankekure gennem mit liv, men jeg har altid taget endnu mere på bagefter. Hvis man skal tabe sig rigtig meget, er det ikke en slankekur, der skal til, det er en livsstilsændring. Hvis det skal holde for evigt, skal det passe ind for evigt, og det gør slankekure sjældent.«

Det er hverken en dårlig barndom eller mobning, der er forklaringen på Kaares overvægt. Det er simpelthen bare kærligheden til mad. Da Kaare Toft i teenageårene fik en knallert og begyndte at tjene sine egne penge, kunne han finde på at spise, inden han kom hjem til forældrene, så han kunne spise så meget som muligt. Foto: Privat Vis mere Det er hverken en dårlig barndom eller mobning, der er forklaringen på Kaares overvægt. Det er simpelthen bare kærligheden til mad. Da Kaare Toft i teenageårene fik en knallert og begyndte at tjene sine egne penge, kunne han finde på at spise, inden han kom hjem til forældrene, så han kunne spise så meget som muligt. Foto: Privat

Livsstilen skal passe ind i din hverdag

»Man skal sørge for at den livsstilsændring, man laver, passer ind i ens hverdag. Ellers går det ikke på den lange bane. Jeg skal for eksempel træne om morgenen, fordi jeg hellere vil ud og spise en god frokost med min kone eller hygge med kammeraterne om eftermiddagen.«

Spil et spil med dig selv

»For mig gik spillet ud på, at kalorierne enten skulle gå lige op eller gå i minus i løbet af en uge. Det var før, der var apps, der kunne hjælpe én, så jeg noterede alt i et excel-ark. Det gav et godt visuelt overblik.Jeg er en kæmpe livsnyder, så når jeg vidste, at jeg fredag og lørdag skulle give den gas med god mad, var jeg nødt til at gå meget i minus i begyndelsen af ugen.«

Overvægt i Danmark BMI (Body Mass Index) er et praktisk mål til at vurdere graden af overvægt hos voksne. BMI beregnes ved, at vægten i kilo bliver divideret med kvadratet på højden i meter (kg/m2).

Et BMI på eller over 25 er lig overvægt. Der er tale om moderat overvægt, hvis BMI ligger mellem 25 og 30, og over 30 er der tale om svær overvægt.

7-11 procent af de 11-15-årige er overvægtige.

51 procent af den voksne befolkning (16 år eller derover) er overvægtige, 34 procent moderat overvægtige, mens 17 procent er svært overvægtige. 41 procent mænd og 28 procent kvinder er moderat overvægtige, mens 17 procent er svært overvægtige, når det kommer både til kvinder og mænd.

69 procent af de 65-74-årige mænd og 52 procent af de 65-74-årige kvinder er moderat eller svært overvægtige.

59 procent af mændene på 75 år eller derover og 46 procent af kvinderne på 75 år eller derover er moderat eller svært overvægtige.

630 dødsfald kan årligt tilskrives svær overvægt.

Mænd og kvinder med svær overvægt har en kortere levetid, gennemsnitligt 2,6 år kortere for mænd og 2,5 år kortere for kvinder. Kilde: Sundhedsstyrelsen, 2018

Vælg kun det motion og mad, du kan lide

»I starten sagde alle til mig, at jeg bare skulle løbe, så ville jeg tabe mig. Noget af det, jeg synes er det kedeligste, er at løbe. Jeg synes til gengæld, at mountainbike er megafedt. Det med, at jeg kan vælte og slå mig, virker for mig. Det samme gælder for maden. Jeg er ikke vild med broccoli og gulerødder, men kan godt lide agurk og tomat.«

Find dit fokus og hold det

»Det kan godt være skræmmende, at det er resten af ens liv, man skal tænke over kost og motion, men for mig er fordelene ved vægttabet blevet min motivation. Før kunne jeg ikke gå 100 meter. Det er en kæmpe glæde, at jeg nu kan bevæge mig så meget rundt. Dén glæde holder jeg fast i, hvis jeg begynder at miste fokus.«

Inden operationen af mavesækken tabte Kaare Toft sig 38 kilo på tre måneder, fordi han var så fast besluttet på, at det skulle lykkes. Vis mere Inden operationen af mavesækken tabte Kaare Toft sig 38 kilo på tre måneder, fordi han var så fast besluttet på, at det skulle lykkes.

Accepter, at tilbagefaldene kommer

»Jeg har haft tilbagefald tre gange, hvor jeg i løbet af tre til fire måneder tog 20-25 kilo på. Man skal acceptere, at det kommer, i stedet for at tænke, at det hele så er tabt på jorden. Man må finde ud af, hvorfor det er gået galt. Måske har man ikke fået sovet nok. Søvn er utrolig vigtig. Ellers er der andre ting, der har fyldt. Det er vigtigt, at man genfinder fokus. Man har tabt sig før, så man kan gøre det igen.«

Lad være med at købe nyt tøj, når tilbagefaldene kommer

»Det er lettere sagt end gjort, at man skal genfinde sit fokus, når tilbagefaldene kommer. Personligt virkede det for mig, at jeg ikke købte nyt tøj, når det skete. Når tøjet pludselig sad for stramt, og bukserne ikke kunne lukkes, blev det en motivation for mig at få smidt kiloene igen.«

Kaare Toft nævner sin familie som en af de største succeser i kampen mod kiloene. Han tror ikke, at han havde haft konen, Tina, og sønnen, Oliver, hvis ikke han havde tabt sig. Vis mere Kaare Toft nævner sin familie som en af de største succeser i kampen mod kiloene. Han tror ikke, at han havde haft konen, Tina, og sønnen, Oliver, hvis ikke han havde tabt sig.

Bare to sunde måltider

»Jeg er et madøre. Derfor er det vigtigt for mig, at jeg stadig kan nyde livet. Min regel er, at to ud af tre måltider skal være sunde. Jeg spiser typisk skyr eller havregrød til morgenmad. Frokost er typisk salat eller rugbrød. Til gengæld må jeg til aften spise lige det, jeg har lyst til. Har jeg lyst til at drikke alkohol eller spise slik hver aften, gør jeg det.«

Råb højt om succeserne

»Man praler ikke så meget her i Nordjylland, men jeg har gjort meget ud af at fortælle om mine sejre på de sociale medier. Når jeg først har skrevet eller snakket om en ny vægt eller en anden præstation, så ved en masse mennesker det, og så står jeg på mål for det, hvis det begynder at skride igen.«

Store mængder løs hud er bagsiden af det store vægttab. Kaare Toft har allerede fået fjerne seks til otte kilo ud af små 20 kilo hud. Vis mere Store mængder løs hud er bagsiden af det store vægttab. Kaare Toft har allerede fået fjerne seks til otte kilo ud af små 20 kilo hud.

Sæt hele tiden ny mål

»Jeg stiller hele tiden nye mål op for mig selv. I starten var det måske at løbe et løb på fem kilometer. Nu vil jeg gerne lave en mini-triatlon. Det gør, at mit fokus hele tiden er skarpt.«