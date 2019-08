Husker du Camilla og Martin Alber fra slankeeksperimentet ”Fede forhold” på DR2?

Da tv-optagelserne startede i februar 2018, vejede hun 115 kilo og han 150 kilo.

I løbet af de otte måneder, optagelserne stod på, nåede parret – guidet af en diætist og parterapeut - at smide 84 af de mange overflødige kilo. Efter at kameraet er slukket, har de forsøgt at fortsætte den sunde livsstil, men det har til tider været udfordrende.

For første gang var Camilla og Martin Alber oppe ved Eremitageslottet. Parret fra ”Fede forhold” glæder sig til Eremitageløbet søndag 6. oktober. Foto: Peter Fredberg Vis mere For første gang var Camilla og Martin Alber oppe ved Eremitageslottet. Parret fra ”Fede forhold” glæder sig til Eremitageløbet søndag 6. oktober. Foto: Peter Fredberg

I dag er Camilla, der er 34 år og lærer, nede på 88 kilo og Martin, 36 år og pædagog, på 91 kilo. Men selv om de sammenlagt har tabt 86 kilo, føler de ikke, at de er i mål endnu.

”Vi har givet os selv lov til lidt mere, og det kan ses på vægten. Nu skal der igen fuld fokus på kost og motion,” lover Camilla.

Martin supplerer: ”Vi er ikke gået i stå, men har bare holdt lidt ferie.”

Mens Martin er tæt på at have den ønskede vægt, vil Camilla gerne 15-20 kilo længere ned.

”Vi har fået det meget bedre med os selv. Vi har fået større overskud, mere nærvær og glæde og lyst til hinanden,” siger de samstemmende.

Ægteparret fra Valby har vist en kolossal viljestyrke, siden de på Camillas forslag tilmeldte sig ”Fede forhold”.

”Jeg var lidt skeptisk, men kunne godt se det fornuftige i at få ændret på vores dårlige vaner efter 17 års samliv og få nye retningslinjer til kosten. Var det vigtigt for Camilla, var det også vigtigt for mig,” siger Martin.

”De mange år med at proppe sig med slik, chips, chokolade og cola i litervis hver aften havde sat sine skræmmende spor. Havde Camilla ikke fået sin gode idé, havde vi måske stadig siddet henslængt i sofaen foran fjernsynet og kedet os uden at have noget at snakke om og slæbt på endnu flere overflødige kilo.”

Og nu er næste punkt på programmet Eremitageløbet søndag 6. oktober i Dyrehaven.

Da B.T. mødte dem ved Eremitageslottet – om onsdagen må man køre helt derop ad den asfalterede vej fra Hjortekærporten – var det første gang, de så slottet live.

Indtil da var en familietur på Bakken og en træningstur med KIF-træneren Jesper Mølgaard i Ulvedalene det nærmeste, de havde været det ikoniske royale jagtslot, som er centrum for Eremitageslottet og passeres to gange på den 13,3 kilometer lange E-løbsrute.

”Det var en fascinerende oplevelse at se det majestætisk knejsende slot for enden ad vejen, da vi kørte derop. Næste gang kommer vi løbende,” siger en storsmilende Martin.

Helt ukendt med løberiet var Camilla og Martin Alber ikke, da de startede E-løbsprojektet. Under tv-optagelserne havde de trænet sig op til at gennemføre Copenhagen Half Marathon i september. De løb hånd i hånd i mål i tiden to timer og 39 minutter.

Efter en længere pause uden løb, hvor formkurven raslede ned, startede de i midten af juni i år på et træningsprogram til Eremitageløbet, udarbejdet af Jesper Mølgaard, der er elitetræner for mellem- og langdistanceløberne i KIF. Man kan følge programmet og få gode råd på elob.dk/loebeprogram.

”Vi har fulgt programmet tre gange om ugen og ikke svigtet en eneste gang. Der er lang vej til Eremitageløbet, men vi føler, at det går fremad. Vi har hørt fra mange, at det er en ret hård og kuperet rute, men Martin er god til at bakke mig op. Træningen er hyggelig og giver energi og et dejligt fællesskab,” siger Camilla.

Ægteparret erkender, at der er dage, hvor det kan være svært at overvinde den første hurdle, dørtrinet, på grund af træthed eller uoplagthed, men det er aldrig sket, at de er kommet hjem fra en træningstur i dårligt humør.

Camilla og Martin har to piger, Aya på otte og Vigga på to år, og den ældste var med på One Mile i Royal Run.

”Aya har vores løbeinteresse. Hun elsker at løbe. Der er ingen tvivl om, at hun er en kommende eremitageløber. Det bliver sjovt, når hele familien løber med,” siger Camilla.

Efter samtalen ved Eremitageslottet løb Camilla og Martin ned ad stien mod vandet og tilbage igen op ad bakken mod slottet for at få en lille forsmag på, hvad der venter dem 6. oktober.

På Facebook kan man følge familien på ”Fede forhold – Camilla og Martin”. Og man kan se parrets rejse gennem programmerne i ”Fede forhold” på DRTV og DR.DK.

Du kan tilmelde dig løbet, der startede motionsbevægelsen, på Eremitageløbets hjemmeside, elob.dk