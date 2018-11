Spildt svinefedt på E45-motorvejen i nordgående retning har skabt kø ved Aarhus i Østjylland tirsdag morgen.

»Over en strækning på 1,5 kilometer er der spildt noget svinefedt,« siger vagthavende hos Vejdirektoratets Trafikcenter, Jimi Nyrup. til TV2 Østjylland.

Fordi fedtet er så glat, er man nødt til at vaske strækningen med varmt vand og sæbe for at få svinefedtet fjernet igen.

En situation, der har skabt kø tirsdag morgen, hvor trafikken til tider har stået helt stille.

Situationen gjorde, at Brandvæsenet heller ikke kunne hjælpe med at vaske vejen ren.

Vejdirektoratet fortæller, at man har tilkaldt en vejvaskemaskine, som skal tage hele strækningen.

Den er indhentet fra Christiansfelt-området.

»Derfor kommer der til at gå lidt tid,« advarer vagthavende.

Trafikanter mellem Tilst og Aarhus N har derfor måtte væbne sig med tålmodighed, fordi den ene vejbane måtte spærres.

Det er endnu uvist, hvem der har spildt svinefedtet.

Meldingen om, at der var blevet tabt svinefedt, kom omkring klokken 07.00 tirsdag morgen.

Svinefedt kan bruges både til madlavning, men også til produktion i industrien.