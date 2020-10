En gruppe børn fra en skole i Odense bemærkede torsdag en uvant lugt efterfulgt af svien i øjne og næse, da de legede udenfor i spisefrikvarteret.

Det bekræfter Tina Skelgaard, skoleleder på Paarup Skole, over for Fyens Stiftstidende.

»Der er nogle børn, som leger på legepladsen ved Paarupvej, som kommer ind og siger, at de synes, der lugter dårligt, og de kan mærke en irritation i øjne og næse.«

»Det er ikke noget voldsomt, men de kan mærke det,« siger skolelederen, som oplyser, at svien hurtig forsvandt igen, uden at børnene hverken skulle have skyllet øjne eller pudset næse.

I samme tidsrum, hvor børnene klagede over svien i øjne og næse, afholdte politiet en øvelse på det militære øvelsesterræn Højstrup Øvelsesplads, som ligger i nærheden af Paarup Skole.

Øvelsen indebar tåregas, og det formodes derfor, at en smule af denne tåregas er drevet ind over skolens legeplads, og er årsagen til børnenes undren.

Den pågældende øvelse finder sted en gang om året – hvert år. Dog har skolen aldrig lagt mærke til noget før, og mener derfor, at det må være en bestemt vindretning, som har ført en smule af tåregassen over på legepladsen.

Tina Skelgaard oplyser, at hun har været i kontakt med politiet, og at de to parter har indgået en aftale om, at skolen næste år bliver underrettet forud for, at øvelsen skal finde sted.