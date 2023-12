Når temperaturen som lige nu rammer frysepunktet, bliver vejene saltet.

Det er godt for kørslen, men vejsalt er også en smertefuld oplevelse for hunde.

Det advarer Dyrenes Beskyttelse om i en pressemeddelelse.

Her oplyses det, at de bløde trædepuder på hundenes poter ikke er lavet til at gå på det grove vejsalt, og derfor er det vigtigt at passe ekstra godt på poterne, når vejene saltes.

»Det kan være, man oplever, at hunden pludselig virker sløv, når man går tur med den om vinteren. Ofte er det er resultat af, at hundens poter er ømme pga. vejsalt. Den salt der spredes på vejene, udtørrer poterne og kan lave sprækker eller sår, som er pinefulde for hunden,« siger Jens Jokumsen, familiedyrschef hos Dyrenes Beskyttelse, i pressemeddelelsen.

Dyrenes Beskyttelse opfordrer hundeejerne til at smøre hundens trædepuder med potevoks inden gåturen.

»Potevoksen skal på, så snart vejene saltes. Hvis hunden først har dannet sår og irritationer, kan man ikke smøre voksen på, og så skal der mere omfattende behandling til for at hjælpe hunden,« siger Jens Jokumsen i meddelelsen.

Han anbefaler, at hundejeren starter med at smøre voks på én pote for at se, om hunden kan tåle voksen. Går det fint, bør det smøres på poterne inden hver gåtur.