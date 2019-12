Mange af jer kan sikkert stadig mærke juleaftens adskillige glas rødvin eller den overdådige middag, der har sat maven på overarbejde.

Det er derfor ikke usandsynligt, at du har planer om en lang gå- eller løbetur i dag, før resterne fra i går eller maden ved dagens julefrokost igen med ekspresfart skal direkte fra tallerkenen og ned i svælget på dig.

Men hvis du befinder i Nordjylland, skal du tænke dig om, før du begiver dig ud på en samvittigheds-løbetur eller en hygge-gåtur med familien.

Og det er her, at vi hjertens gerne ville skrive, at der er faldet et tungt snelag i det nordjyske over natten, men den drøm udebliver.

I stedet kan vi oplyse, at lave temperaturer nogle steder i Nordjylland kan betyde, at der er glatte veje.

»Det er meget lokalt, men man skal tænke sig om, når man tager ud. Vejene kan være glatte,« oplyser Lars Henriksen, der er vagtchef hos DMI.

Men Nordjylland er ikke det eneste sted, at den altoverskyggende julestemning skal have selskab af lidt varsomhed, hvis du forlader den varme stue.

For bor du i det midt- eller sydsjællandske, og har du i sinde at tage bilen ned til bageren eller til den lokale biograf for at give børnene den nok bedste julegave i år – 'Frost 2' – skal du køre forsigtigt.

En let tåge har nemlig bredt sig lokalt på Midt- og Sydsjælland og vil ifølge DMI fortsætte i løbet af morgenen og formiddagen.

Og nu er det så tid til dagens gode vejrnyhed.

For hvis den største drøm er sne i juledagene, så må den næste drøm i rækken være, at solen viser sit smukke ansigt, og det er lige præcis det, der kan blive tilfældet i dag.

I løbet af formiddagen vil det nemlig klare op over hele landet, og hen ad eftermiddagen er der en chance for, at vi får solen at se.