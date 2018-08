Op mod en million danskere måtte fredag morgen kigge langt efter deres løn, pension eller SU. Nu oplyser Nationalbanken, at brøleren opstod i deres spritnye - og ellers gennemtestede - it-system Kronos2 og skyldtes en menneskelig fejl.

»Der er ikke noget i vejen med it-systemet, men der har været mindre indstillinger i systemet, som har været forkerte og ikke er blevet opdaget,« siger presserådgiver hos Nationalbanken Ole Mikkelsen til DR.

Der var simpelthen ikke taget højde for, hvor store beløb, Kronos2 skulle jonglere med, første gang det nye it-system skulle håndtere en lønningsdag.

Efter halvandet års forsinkelse blev Kronos2, som Nationalbanken selv kalder 'en nutidig og robust teknisk løsning', lanceret for mindre end 14 dage siden.

Det nye centrale betalingssystem i den danske finansielle infrastruktur blev testet så sent som i sidste weekend, men der var ikke taget højde for beløbenes størrelse.

Ole Mikkelsen oplyser, at fejlen nu er rettet. De sidste danskere burde have modtaget deres løn, pension, førtidspension og SU fredag formiddag.

Men Nationalbanken tør ikke love, at det nye it-system fremover kommer til at fungere uden problemer.

»Det er jo testet utrolig meget, men det er umuligt at svare på, om andre fejl kan opstå,« siger Ole Mikkelsen til Finanswatch.

Pressechef for administrationsforretningen hos Udbetaling Danmark Mette Beck vurderer over for DR, at op mod en million danskere kan have været berørt af fejlen. Forsinkelsen ramte borgere over hele landet.

Nationalbanken ønsker endnu ikke at oplyse, præcis hvor fejlen er opstået.

Kronos2 endte med at blive næsten dobbelt så dyrt som budgetteret.

Nationalbankens nye it-system skulle have kostet 200 millioner kroner, men blandt andet på grund af forsinkelserne ender regningen for Kronos2 med at løbe op i omkring 368 millioner kroner.