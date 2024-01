Hos alarmcentralen i Slagelse får man mange opkald. Og indimellem er der også nogen, der ringer op ved en fejl.

En af dem var syvårige Emil, hvis fejlopkald i december formentlig nagede mere end hos de fleste.

I hvert fald valgte den unge mand at give politiet en oprigtig – og kreativ – undskyldning.

Det skriver Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi på Facebook.

»Tak for brevet, Emil,« skriver politiet til et billede af den syvåriges undskyldning.

En undskyldning, der er skrevet på et stykke papir med både farver og ordene 'Undskyld for at jeg ringede. Mvh Emil 7 år.'

Når politiet plejer at modtage et fejlopkald, løses det normalt med et 'beklager, jeg har ringet forkert,' skriver politiet:

»Så det hører til sjældenhederne, når vi ligefrem får en skriftlig undskyldning. Men det gjorde vi for ganske nylig, hvor Emil sendte os det fine brev. Det blev vi meget glade for.«

Politiets opslag har for nuværende fået 1400 likes og et væld af rosende kommentarer.

'Det var der mange, der kunne lære af. Hvor er han sød,' skriver en bruger.

'Fin opdragelse,' skriver en anden.