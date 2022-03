Indtil videre har syv ukrainske børn fået opholdstilladelse i Odense efter sammen med deres familie at være flygtet fra krigen i deres hjemland.

Og fra næste uge vil de syv børn så kunne komme i skole.

Det oplyser Odense Kommune i en pressemeddelelse.

»Vi ved ikke, hvor længe de ukrainske familier vil være her – men jeg er overbevist om, at vi her i Odense har både hjerterum og overskud til at byde dem velkommen og møde dem med medmenneskelighed i en utryg tid,« siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley (RV).

Til at starte med begynder de ukrainske børn på Phønix, der tidligere har været en folkeskole, men som nu benyttes som kursussted.

Senere i forløbet vil de ukrainske elever så blive sluset ud i et helt almindeligt klassefællesskab på byens skoler.

»I takt med at vi erfarer, hvordan situationen udvikler sig, finder vi de rette løsninger. Det vigtigste er hele tiden at tage imod børnene og deres familier på en måde, der gør dem trygge,« siger administrerende direktør for Børn- og Ungeforvaltningen, Hanne Dollerup.

Hvis du gerne vil blive klogere på, hvordan man kan hjælp nyankomne ukrainere i den rigtige retning, så har Odense Kommune oprettet en hjemmeside, der løbende bliver opdateret med relevante informationer. Hjemmesiden finder du her.