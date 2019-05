En fuglespotter i Skagen oplevede et særsyn søndag morgen, da han fik syv spækhuggere i kikkerten.

Det var lidt af et særsyn der mødte en af Skagen Fuglestations fuglespottere søndag morgen.

I den ellers stormprægede nordlige del af Danmark, var der søndag morgen vindstille, og derfor var det muligt for en af fuglekiggerne at spotte syv spækhuggere, der svømmede ind i Kattegat.

Naturvejleder og stationsleder ved Skagen Fuglestation Simon Christiansen forklarer, at Skagen er det optimale sted at spotte det store dyr.

- Skagen er ikke noget dumt sted at tage hen for at kigge efter spækhuggere og andre hvaler. På de dage, hvor det blæser, er det svært at se dem på grund af bølger, men på blikstille dage, så er der en mulighed, og det lykkedes så i dag.

- Der har været en tendens til, at vi har set dem i de seneste år. Ellers plejer det normalt kun at være hvert femte år, de kommer. Så Skagen er det bedste sted at se spækhuggere, det kan man roligt sige, siger han.

Simon Christiansen havde ikke forbindelse på sin telefon, og derfor missede han selv muligheden for at se spækhuggerne, da en af fugleobservatørerne ringede til ham for at fortælle om synet.

Han gætter på, at spækhuggerne er ude at jage. De svømmede i nordøstlig retning mellem Sverige og Norge.

- De er svømmet forbi og er her nok ikke nu, men mit råd er at tage ud og stå sammen med fuglekiggerne ude på grenen. Nogle morgener, hvor der ikke er vind, giver det nogle muligheder. Og desuden kan der jo også være andre hvaler end spækhuggere, siger han.

Han understreger dog, at det trods alt er sjældent, at man kan spotte spækhuggere ud for Danmark, og derfor skal man ikke forvente at se dem, hvis man sætter sig ud på grenen med sin kikkert.

/ritzau/