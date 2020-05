Afdelingen for urinvejskirurgi på Sygehus Lillebælt er blevet ramt af et udbrud af corona-smitte blandt både patienter og ansatte.

På afdelingen, som ligger i Vejle, er der konstateret smitte hos syv patienter, mens 14 sygehusansatte også er testet positive for covid-19, skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Smitten blev i første omgang opdaget hos to patienter, som var i behandling på afdelingen. Da test viste, at flere ansatte ligeledes havde virussen, kontaktede afdelingen samtlige af de 120 personer, der har været i behandling på afdelingen i perioden mellem 3. og 12. maj.

Både en patient og en ansat er blevet indlagt på corona-afsnittet på Kolding Sygehus som følge af sygdommen.

Det er for nuværende uvist, hvordan virussen har fundet vej til den vejlensiske sygehusafdeling, der ikke håndterer corona-patienter, oplyser lægelig direktør på Sygehus Lillebælt, Mads Koch Hansen.

Han er ikke desto mindre ked af, at det er sket.

»Vi kan konstatere, at vi har overholdt de retningslinjer, der er, ved at teste patienterne forud for indlæggelse. De test har været negative, og det samme har flere af de nu positiv-testede medarbejdere ved deres første test,« siger han i pressemeddelelsen og fortsætter:

»Det viser, hvor drilsk en sygdom det er, vi har med at gøre, når personer kan smitte uden at være testet positive.«

Som følge af smitteudbruddet er afdelingen for urinvejskirurgi på Sygehus Lillebælt blevet lukket.

Det sker, samtidig med at regionen på grund af lave smittetal er ved at genoptage den normale drift, efter flere afdelinger har været lukket som følge af corona-krisen.

Regionens såkaldte task force - heriblandt sygehusledere - vil i kølvandet på sagen se,, om der skal ændres praksis i forhold til håndteringen af særligt sårbare patienter. Det vil ske på næste ordinære møde onsdag 20. maj.

Samme dag forventer man atter at kunne lukke dørene op på urinvejskirurgisk afdeling i Vejle - efter en ekstra rengøring af sengeafsnittet vel at mærke.