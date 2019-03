Det er ikke længere tilstrækkeligt, at en enkelt læge erklærer en patient død i systemerne på Sydvestjysk Sygehus.

Nu skal to personer sikre, at der er tale om den rigtige patient, som skal erklæres død, da det mindsker muligheden for menneskelige fejl.

Fejl, som fra 2010 til 2018 er begået i syv tilfælde, hvor levende personer er blevet erklæret døde på sygehuse i Region Syddanmark, skriver DR.

Konsekvenserne kan være uoverskuelige for de personer, der på papiret pludselig ikke lever længere, da bl.a. NemID, sygesikring, kørekort og bankkonti lukkes.

Det erfarede 70-årige Kristen Kristensen fra Varde på egen krop, da hun for et år siden blev erklæret død i systemerne.

Hun have været indlagt på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg med lungebetændelse, da hendes data blev byttet rundt med en død person.

En enkel ombytning i systemerne satte hendes digitale liv i bero.

Fejlen kunne ikke rettes centralt, og Kirsten Kristensen måtte med hjælp fra sine børn oprette sig i samtlige systemer igen.

»Jeg synes, det har været frustrerende, det må jeg virkelig sige. At det kan være så nemt at slette en person, men så besværligt at blive oprettet i systemerne igen. Det synes jeg er helt grotesk,« siger hun til DR.

Kirsten Kristensens sag har nu fået sygehuset til at ændre proceduren for, hvordan patienter i fremtiden bliver erklæret døde.

Hvor én person tidligere kunne erklære en patient død, skal to personer nu gøre det.

Mere konkret vil kapelbetjenten og lægen, der udfører ligesynet, sammenholde de data på patienten, som fremgår af identifikationspapirer, patientarmbånd og den seddel med data, der er på patientens tå.