Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Saudi-Arabiens konge og kronprins kondolerer søn til dræbt journalist

Saudi-Arabiens kong Salman og kronprins Mohammed bin Salman har begge været i telefonisk kontakt med sønnen til den dræbte Jamal Khashoggi og udtrykt deres kondolencer. Det skriver det saudiarabiske nyhedsbureau Saudi Press Agency (SPA) ifølge mediet Al Jazeera. Kronprins Mohammed bin Salman 'trøstede' i opkaldet Jamal Khashoggis søn, Salah, og familien, beretter SPA.

Fortroligt notat afslører dansk ambassades syn på Kina

I et fortroligt notat fra Udenrigsministeriet- som Radio24syv er i besiddelse af - redegør den danske ambassade i Beijing for Kinas anvendelse af blandt andet dødsstraf og overgreb mod etniske mindretal. Notatet blev sendt til Statsministeriet i 2012. En uge efter indgik Danmark og Kina handelsaftaler for 18 milliarder kroner.

May: 95 procent af skilsmisse fra EU er på plads

Ifølge den britiske premierminister, Theresa May, er næsten alt faldet på plads med hensyn til Storbritanniens udtræden af EU. Parterne er nået til enighed om 95 procent af brexit. Det vil Theresa May mandag sige i en tale i Underhuset, skriver The Guardian.

Tyskland stopper våbeneksport til Saudi-Arabien

Drabet på den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi får Tyskland til at indstille sin eksport af våben til Saudi-Arabien. Det oplyser den tyske forbundskansler, Angela Merkel, søndag. I sidste måned godkendte Tyskland eksport af våben til kongedømmet for 416 millioner euro.

Tusindvis af migranter har krydset grænsen til Mexico

En karavane bestående af op mod 4000 migranter menes at være kommet over grænsen til Mexico fra Guatemala. Migranterne følges tæt af cirka 500 mexicanske politifolk, der dog ikke har tænkt sig at stoppe dem.

Trump overvejer kontroversielt indgreb i transkønnedes rettigheder

USA's præsident, Donald Trump, overvejer et drastisk indgreb i transkønnedes rettigheder, så man fremover kun vil kunne blive identificeret som mand eller kvinde - og aldrig skifte køn. Det skriver The New York Times.

Måling: Polens PiS-parti går frem ved lokalvalg

Det højreorienterede og EU-skeptiske Lov- og Retfærdighedspartiet (PiS) har sikret sig det største antal pladser i de lokale styrer rundt omkring i Polen. Det viser en valgstedsmåling efter valgstedernes lukning søndag aften.

Avisernes forsider

Avisen Danmark

Stort forsøg på seks psykiatriske afdelinger har nedbragt antallet af bæltefikseringer eller helt afskaffet dem. Men med forsøgets ophør stopper de ekstra ressourcer og dermed også muligheden for at undgå bælterne.

Berlingske

Regeringens storstilede forsøg på at hente udenlandsk arbejdskraft har kun ringe effekt på beskæftigelsen, viser et notat. Slagsmål om beløbsordningen har fyldt alt for meget, lyder kritik fra tænketank.

B.T.

Siden Peter Madsen blev idømt en livstidsdom for drabet på journalisten Kim Wall, har mindst fire kvinder besøgt ham i fængslet. En af dem er 48-årige 'Sofie', der er gift på 15. år. Hun har stået trofast ved Peter Madsens side siden sagens start.

Børsen

I København hænger der til salg-skilte på over 44 procent flere – især mindre – lejligheder end for blot et år siden. Samme tendens ses i Aarhus og Aalborg. Det overrasker boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann.

Ekstra Bladet

Nordjyllands Politi efterforsker en sag, hvor den tidligere mesterbokser Johnny Bredahl mener, at han har fået lænset sin konto for den millionerstatning, han fik efter et voldsomt overfald tilbage i 2006. Overfaldet udløste en hjerneskade, posttraumatisk stress og adhd.

Finans

Alt for mange penge jagter alt for få investeringer, og det har presset prisen på virksomheder op i et niveau, så det vil ramme det fremtidige afkast. 'Jeg tror, det bliver smertefuldt', lyder advarslen fra Dan Rasmussen, stifter af Verdad Capital.

Information

Folkesygdommen kræft er forbundet med hårtab. Men en behandling gør det muligt at bevare håret for nogle patienter. I Danmark tilbydes den kun på Nordsjællands Hospital, men nu vil to kvinder have den udbredt til hele landet. Deres mission har dog vist sig at være sværere end ventet.

Jyllands-Posten

Det er ikke længere nok at opgive kulkraftværker, skifte til elbiler og spise færre bøffer, hvis vi skal forhindre klimaforandringer. Verden er nødt til at begynde at manipulere med naturen og opfange noget af den CO2, der allerede er udledt, lyder det fra førende danske forskere.

Kristeligt Dagblad

34-årige Rikke Ørum, 35-årige Thomas Thode og deres seks børn i alderen 0 til 14 år forsøger bevidst at nedsætte deres CO2-udslip. Selv om deres livsstil ligger langt fra de fleste danskeres, mener klimaekspert, at vi alle kan lære af de familier, der forsøger at gå nye veje.

Politiken

Normalt fyrer folk flere af deres penge af på forbrug under et opsving, men i dag bruger danskerne så lidt af lønnen på forbrug, at det aldrig er målt lavere. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE. Udviklingen overrasker økonomer.

