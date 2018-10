Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Person anholdt i sagen om død 35-årig i lejlighed

Sydøstjyllands Politi anholdt sent onsdag aften en mistænkt, som sættes i forbindelse med den døde mand, som tidligere på dagen blev fundet på Snerlevej i Kolding. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse natten til torsdag. Politiet efterforsker nu, hvilken sammenhæng manden har til sagen, lige som man også fortsætter med at undersøge lejligheden.

Finanstilsynet har undladt at bruge skrappe midler mod banker

Finanstilsynet har med egne ord været meget tilbageholdende med at gribe ind over for bankledelser, viser et hidtil overset notat ifølge Jyllands-Posten. Det er åbenlyst, at tilsynet skal føres på en anden måde, mener erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).

FBI undersøger nye mistænkelige pakker

FBI foretager undersøgelser af pakker, der skulle være sendt til tidligere vicepræsident Joe Biden og medlem af Repræsentanternes Hus Maxine Waters. Det sker, efter at rørbomber onsdag blev sendt til flere demokrater. Præsident Trump fordømmer handlingen.

Banker brugte Danmark til udbytteangreb på Schweiz

En række storbanker oprettede danske datterselskaber, så de kunne få mest muligt udbetalt i refusion i udbytteskat i Schweiz. Manøvren var et forsøg på at tilrane sig flest mulig penge fra statskassen i Schweiz uden at have krav på det, skriver Børsen.

Strategi til 32 millioner kroner skal få flere til at fiske

Det skal være lettere at finde information om mulighederne for lystfiskeri i Danmark, mener regeringen, som torsdag klokken 14.00 præsenterer en ny lystfiskerstrategi for 32 millioner kroner.

Vikingeskat fundet på mark syd for Ribe

En vikingeskat på 252 sølvmønter fra det tidlige 800-tal er dukket op af mulden på en mark syd for Ribe, skriver DR Syd. På verdensplan er der indtil nu kun fundet 11 af den slags mønter, hvilket gør fundet helt usædvanligt, forklarer museumsinspektør.

Register-mangler spænder ben for stramning af statsborgerskab

Et flertal besluttede i sommer, at en dom for visse former for kriminalitet skal udelukke de dømte fra at opnå dansk statsborgerskab. Men registret over dommene sletter efter et vist antal år oplysningerne, skriver Politiken.

Avisernes forsider

Avisen Danmark

Der er masser af penge at tjene på lystfiskeri ved de danske kyster og åer, hvis vi forstår at udnytte det noget bedre. Derfor præsenterer regeringen torsdag en ny strategi til 32 millioner kroner.

Berlingske

Det danske skattevæsen har udsigt til en besparelse i milliardklassen om blot fire år, fremgår det af regeringens eget forslag til finansloven. Ekspert kalder det 'dristigt'.

B.T.

Det skal være slut med kriminalitet omkring Udrejsecenter Kærshovedgaard, hvor naboer føler sig truet og udsat, mener politikere på Christiansborg.

Børsen

En række storbanker brugte deres danske datterselskaber til uretmæssigt at kræve mindst 1,5 milliarder kroner udbetalt fra den schweiziske statskasse.

Ekstra Bladet

Selv kalder de det et broderskab, men ifølge politiet er Loyal to Familia en kriminel forening med en hierarkisk ledelse, der styrer den forbudte bande med hård hånd.

Finans

Finanstilsynet med direktør Jesper Berg i spidsen betegner i et hidtil overset notat sig selv som tilbageholdende med at kontrollere bankernes ledelser. En ekspert vurderer, at hvidvask kunne have været opdaget langt tidligere.

Information

Det store folkelige engagement i valgkampen op til midtvejsvalget i USA den 6. november skyldes ifølge amerikanske valgforskere først og fremmest had eller kærlighed til præsidenten.

Jyllands-Posten

En hvidvaskekspert vurderer, at hvidvask i eksempelvis Danske Bank kunne have været opdaget langt tidligere.

Kristeligt Dagblad

Flere eksperter ser en sammenhæng mellem kapitalismens krav om størst mulig fortjeneste og de omfattende svindelsager, der på det seneste er dukket op inden for den finansielle verden.

Politiken

Rekordmange er nu i arbejde i Danmark, men arbejdsløsheden er langt højere end under opsvinget i 00'erne. Det virker paradoksalt, men er godt for Danmark, mener økonomer.

