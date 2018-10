Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Kraftigt jordskælv på græsk ø

Et jordskælv med en beregnet størrelse på 6,8 har natten til fredag ramt ud for den græske ferieø Zakynthos, også kendt som Zante, i Det Ioniske Hav. Det oplyser Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS) ifølge nyhedsbureauet AFP. Lokale medier rapporterer om materielle skader forårsaget af jordskred samt strømafbrydelser.

Den græske ø Zakynthos. (Arkivfoto) Foto: NIELS DUE-BOJE Vis mere Den græske ø Zakynthos. (Arkivfoto) Foto: NIELS DUE-BOJE

Kommission: Regeringen forhaler kulegravning af Skat

Skattekommissionen retter skarp kritik af Skatteministeriet og Skattestyrelsen for at forsinke kommissionens arbejde, skriver Berlingske. I en redegørelse konkluderer kommissionen, at forløbet ikke har været tilfredsstillende, da det har været vanskeligt at få udleveret afgørende dokumenter i tide.

Skattekommissionen retter skarp kritik af Skatteministeriet og Skattestyrelsen. Her skatteminister Karsten Lauritzen. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Skattekommissionen retter skarp kritik af Skatteministeriet og Skattestyrelsen. Her skatteminister Karsten Lauritzen. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

Efterforskning af pakkebomber peger mod Florida

En undersøgelse af en postdatabase i sagen om pakkebomber sendt til blandt andre højtstående demokrater i USA peger efterforskerne i retning mod delstaten Florida, fortæller en unavngiven kilde. Flere pakker kan være på vej med posten, mener FBI. Myndighederne har stemplet pakkerne som terrorisme.

Torsdag aften dansk tid holdt New Yorks borgmester, Bill de Blasio (til venstre), FBI's vicedirektør, William Sweeney (til højre), og New Yorks politichef, James O'Neill (i midten), et fælles pressemøde om pakkebombe-sagen på politiets hovedkvarter i byen. Foto: JUSTIN LANE Vis mere Torsdag aften dansk tid holdt New Yorks borgmester, Bill de Blasio (til venstre), FBI's vicedirektør, William Sweeney (til højre), og New Yorks politichef, James O'Neill (i midten), et fælles pressemøde om pakkebombe-sagen på politiets hovedkvarter i byen. Foto: JUSTIN LANE

Regeringens klimaplan giver kun 1000 grønne biler på to år

Regeringens klimaplan vil give Danmark 1000 ekstra el- og hybridbiler på gaderne de næste to år. Det viser notater fra Skatteministeriet og Finansministeriet, som sætter tal på effekten af regeringens initiativer, skriver Politiken. Der er derfor langt til regeringens mål om en million grønne biler i 2030.

Regeringens klimaplan vil kun give Danmark 1000 ekstra el- og plug-in-hybridbiler på gaderne de næste to år. (Arkivfoto) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Regeringens klimaplan vil kun give Danmark 1000 ekstra el- og plug-in-hybridbiler på gaderne de næste to år. (Arkivfoto) Foto: Liselotte Sabroe

Google fyrer 48 ansatte på to år efter anklager om sexchikane

Internetgiganten Google har siden 2016 fyret 48 medarbejdere, heriblandt 13 ledere, som følge af beskyldninger om seksuel chikane. Alle 48 er blevet opsagt uden nogen form for økonomisk fratrædelsesordning. Det oplyser Googles administrerende direktør i en e-mail til virksomhedens ansatte.

Foto: Eric Gaillard Vis mere Foto: Eric Gaillard

Mindst 19 lig er fundet i massegrav i Mexico

Rester af mindst 19 dræbte personer er fundet i en massegrav i Mexico. Det oplyser lokale myndigheder i den voldsplagede delstat Jalisco. Ligene er identificeret som 16 mænd og tre kvinder. Kriminaliteten i landet er eksploderet de seneste år på grund af kampe om narkomarkedet.



97 procent af alle danske børn får nu et unikt navn

97 procent af alle nyfødte danske børn får et navn, som i fuld længde er enestående for netop dette barn. Samtidig stiger antallet af mellemnavne og navne med bindestreg. Det viser tal fra Danmarks Statistik, skriver Kristeligt Dagblad.

Avisernes forsider

Avisen Danmark

En 63-årig mand og en 59-årig kvinde fra Vejen har siddet varetægtsfængslet siden november sidste år for i årevis at have udsat deres børn for seksuel mishandling. I marts 2019 skal sagen for retten.

Berlingske

Undersøgelsen af mange års skandaler i skattesystemet forsinkes af skatteminister Karsten Lauritzen (V). Sådan lyder kritikken fra undersøgelseskommissionens formand. S indkalder ministeren i samråd.

B.T.

15-årige Baem blev for fire uger siden udvist alene fra Danmark ligesom seks andre børn mellem 13 og 15 år. Nu befinder hun sig i området Sap Makrut øst for Bangkok, hvor hun er brudt sammen i fortvivlelse.

Baem er vant til at hjælpe sin far med at slå græs i Danmark. Men arbejdet i rismarken er langt hårdere på grund af varmen. Vis mere Baem er vant til at hjælpe sin far med at slå græs i Danmark. Men arbejdet i rismarken er langt hårdere på grund af varmen.

Børsen

En giftig cocktail af begivenheder har banket C25-indekset i dørken. Når oktober er slut, kan måneden vise sig at være den værste, som danske eliteaktier har oplevet i syv år.

Ekstra Bladet

Britta Nielsen, der er efterlyst i sagen om svindel for 111 millioner kroner mod Socialstyrelsen, rejste ind i Sydafrika 23. september med fly. Det viser fortrolige dokumenter fra sydafrikanske myndigheder.

Finans

Priserne på tankskibe er lavere end længe set. Pensionsselskaber og andre investorer investerer nu milliarder i skibe. Det er et marked, som kapitalfonde for få år siden brændte sig økonomisk på.

Information

Folketinget vil indføre større millionbøder i hvidvasksager, men åbner samtidig for en ny version af de stærkt kritiserede boliglån, som fik skyld for finanskrisen. Flere eksperter ser advarselslamper.

Jyllands-Posten

Dansk Folkeparti kræver et loft over antallet af familiesammenføringer til flygtninge. Men det vil kun have en "marginal" effekt, skriver regeringens embedsmænd i et internt notat. DF er ikke tilfreds.

Kristeligt Dagblad

97 procent af alle nyfødte danskere får et navn, som ingen andre har. Men vi er ved at nå loftet for, hvor meget fortælling der kan puttes ind i et navn, lyder det fra eksperter.

Politiken

Regeringen sætter for første gang tal på, hvor mange grønne biler deres klimaplan vil give: 1000 de næste to år. "Pinligt", lyder det fra oppositionen og Dansk Folkeparti. Venstre mener, at det er første skridt.

