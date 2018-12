735 kvinder har fået en mangelfuld brystundersøgelse på radiologisk afdeling på Ringsted Sygehus.

Syv kvinder har fået konstateret kræft efter mangelfuld brystundersøgelse på Ringsted Sygehus.

Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Det beklager Vagn Bach, der er sygehusdirektør for Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse.

- Det er først og fremmest en dybt beklagelig situation, vi har bragt de implicerede kvinder i, og det kan jeg ikke undskylde nok, siger han i pressemeddelelsen.

- Vi ved, at vi i ét tilfælde har overset kræft hos en af de syv kvinder på grund af den forkerte visitation. Hun er derfor ikke behandlet i tide.

- Vi vil derfor kontakte hende og anbefale hende at klage over forløbet til patientklagenævnet og patienterstatningen, og det samme vil gøre sig gældende for de andre kvinder, siger Vagn Bach.

I perioden fra 1. marts 2013 til 24. maj 2017 kan der ifølge Region Sjælland have været udført mangelfulde visitationer til brystundersøgelser på Ringsted Sygehus.

Sygehuset har gennemgået forløbene fra 1. januar 2016 frem til 24. maj 2017. Det drejer sig om i alt 2600 kvinder i den periode.

Blandt dem skulle 735 genindkaldes til en ny undersøgelse. Indtil videre har nye undersøgelser af 343 kvinder vist, at syv af dem efterfølgende har fået konstateret kræft.

Blandt de 2600 blev 645 i første omgang tilbudt en ny undersøgelse. Men Styrelsen for Patientsikkerhed påpegede, at sygehuset i brevet til kvinderne ikke fik forklaret sagens alvor tilstrækkeligt.

Styrelsen for Patientsikkerhed har desuden ment, at yderligere cirka 90 kvinder burde tilbydes en ny undersøgelse.

- I vores brev til de implicerede kvinder har vi ikke været præcise nok og har dermed ikke fået forklaret, at deres undersøgelse har været mangelfuld og ikke mindst alvoren bag, siger sygehusdirektøren.

- Det kan desværre være en årsag til, at ikke alle kvinder har takket ja til tilbuddet om en ny undersøgelse.

- Vi vil nu igen tage personlig kontakt til alle kvinderne og forklare dem situationen og tilbyde dem en ny undersøgelse, siger Vagn Bach.

