Natten til lørdag fik flere feststemte gæster ødelagt deres aften i partybus.

Politiet dumpede nemlig de københavnske festbusser på stribe og tog syv af dem helt ud af drift på grund af flere sikkerhedsmæssige fejl og mangler.

Det bekræfter vagtchef Jesper Frandsen fra Københavns Politi over for TV 2 Lorry. Han kan dog ikke fortælle specifikt, hvilke sikkerhedsforanstaltninger busserne ikke levede op til.

Københavns Politi havde valgt at lave en målrettet razzia, og det er især faldet ejeren af partybus-tjenesten Vognen.dk, Thomas Hagner, for brystet.

Han havde en enkelt partybus kørende i København natten til lørdag, som politiet valgte at tage ud af drift. Og han synes, mere det peger i retning af noget politisk.

»For mig at se var det en målrettet indsats for at få partybusser ud af byen. Det var lidt som om, at de skulle finde eller et eller andet for at kunne give et kørselsforbud, virker det til,« siger Thomas Hagner fra Vognen.dk.

Han påpeger, at det i partybusbranchen oftest gælder, at det er ældre busser, de har med at gøre.

Og derfor siger han, at selvom busserne gennemgår syn hvert år, så vil man næsten altid kunne finde fejl og mangler, hvis man virkelig leder efter.

Ejeren af Vognen.dk synes, at den mest fornuftige måde at sørge for, partybusserne overholder sikkerhedskravene, er ved, at politiet giver dem ‘heads up’, inden de holder en razzia.