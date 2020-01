Hvis du stikker en raket ned i en hård græsplæne, så er der en stor sandsynlighed for, at den ikke forlader jorden.

Det forhindrer den dog ikke i at sprænge, og det oplevede 7-årige Lilje Yssing Henriksen på egen krop i onsdags.

Den unge pige stod omkring klokken 17 den 1. januar og så på fyrværkeri foran det lejlighedskompleks, som hun bor i med sin mor og far.

Lilje stod inde i opgangen og kiggede ud med åben dør, da to børn på cirka samme alder tog en raket og satte den ned i en græsplæne.

»Det må I ikke, det der. I skal bruge et rakethylster,« råbte Lilje til de to børn.

Men raketten forblev i den tørre græsplæne, lunten blev antændt, og så skete der det, som man mest af alt frygter: Raketten eksploderede siddende i jorden.

Ved døren til opgangen forsøgte lille Lilje at løbe ind, men hun nåede det ikke, før rakettens stjernestøv i hastig fart bevægede sig mod og nåede den 7-årige pige.

Det brandvarme stjernestøv rammer Lilje i ansigtet, på benene og på armen.

Oppe fra lejligheden hører Liljes mor, Annemette Henriksen, sit barn græde.

»Hun bliver meget forskrækket og græder. Jeg kan hurtigt se, noget af hendes hår er brændt af, at hun har et brændmærke på kinden, og at hendes ben også er blevet ramt,« fortæller Annemette Henriksen til B.T.

Både Liljes bukser, halstørklæde og jakke har også tydelige huller fra rakettens stjernestøv, der har brændt igennem tekstilerne.

Hurtigt fik Annemette og Liljes far deres lille datter med på skadestuen, og her tog lægerne et kig på den 7-årige pige.

Synet blev tjekket, og så blev der lagt forbinding på hendes hånd og kind, men heldigvis kan man konstatere, at sårene ikke er mere alvorlige, end at de skal passe sig selv under forbindingen.

Fyrværkeri-skader Skaderne i forbindelse med årets nytårsaften er blevet gjort op, og det viser sig, at der i alt blev behandlet 228 personer med fyrværkeri-relaterede skader på de danske sygehuse den 31/12 og den 01/01. Børn under 15 havde 28% af skaderne, de 15- til 17-årige 16% og de 18- til 25-årige 20%, så to tredjedele af alle skader var igen unge under 26 år. Desuden rammer 80 procent af alle skader mænd, ligesom at kun omkring tre ud af ti mænd og kvinder benyttede beskyttelsesbriller. Kilde: Odense Universitetshospital

Men psyken hos den lille pige lider også et lille knæk.

»Hun er normalt meget forsigtig med fyrværkeri, så hun har været meget chokeret over det, og hun taler også om det hele tiden. Hun taler meget om, hvor dumt det var, at man sætter raketten ned i noget græs,« fortæller Annemette Henriksen.

De to børn, der bor under familien, fyrede fyrværkeriet af alene, og da de opdagede, at raketten sprængte og ramte deres overbo, stak de af.

Kort tid efter - før Lilje kommer på skadestuen - gik Annemette ned til underboen og bankede på, og en af børnene spurgte: »Hvem er det?«

»Det er Liljes mor,« svarede Annemette, men herefter blev der stille bag døren.

Da forældrene og Lilje igen kom hjem fra skadestuen, bankede en oprevet Annemette igen på døren.

Og denne gang åbnede børnenes mor, der sagde undskyld flere gange.

Det er nu to dage siden, at Lilje blev ramt, og Annemette fortæller, at Lilje fredag er taget i skole.