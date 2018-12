Velkommen til B.T.'s morgennyheder. Her kan du læse de nyheder fra ind- og udland, der er tikket ind i løbet af natten.

Syvårig migrantpige dør efter anholdelse på USA's grænse

En syvårig pige fra Guatemala døde af dehydrering og chok, otte timer efter at hun var blevet tilbageholdt af de amerikanske grænsemyndigheder. Det bekræfter føderale immigrationsmyndigheder i USA ifølge The Washington Post torsdag.

Drabsmand fra Strasbourg er skudt og dræbt

Den mistænkte drabsmand fra tirsdagens angreb i Strasbourg, Cherif Chekatt, er død. Det bekræfter Frankrigs indenrigsminister, Christophe Castaner, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge Castaner skød manden mod betjente, da de forsøgte at anholde ham i bydelen Neudorf lige syd for Strasbourgs bymidte.

Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere Foto: CHRISTIAN HARTMANN

EU-lande står fast: Brexit kan ikke genforhandles

EU vil ikke genforhandle den udtrædelsesaftale, der blev godkendt på et topmøde 25. november. Dermed står det klart, at briterne ikke vil få flere håndsrækninger fra EU. Det havde EU-lederne sagt allerede inden mødet. Men ved midnatstid torsdag kunne May - og det britiske parlament - også få det på skrift i kraft af konklusionerne fra topmødet i Bruxelles.

Europa-kommissionens formand Jean-Claude Juncker. Foto: YVES HERMAN Vis mere Europa-kommissionens formand Jean-Claude Juncker. Foto: YVES HERMAN

Anklager gransker donationer ved Trumps indsættelse

En føderal anklagemyndighed har indledt en efterforskning af, hvorvidt Donald Trump misbrugte midler under sin indsættelse som USA's præsident. Det skriver Wall Street Journal. Anklageren undersøger blandt andet, hvorvidt Trumps indsættelseskomité har modtaget penge fra donorer, der på den måde er blevet lovet en modydelse.

Foto: MARK RALSTON Vis mere Foto: MARK RALSTON